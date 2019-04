Bár adná magát, de Christian von Koenigsegg nem szívatja magát azzal a mindennapokban, hogy egy feleslegesen erős, szűk, alacsony, sokat fogyasztó szupersportkocsival járjon, hiába övé a világ egyik legmenőbb autógyártó vállalata. Sőt, egyetlen Koenigsegg modellt sem birtokol, a vállalat még a prototípusait is eladja a kedves vevőknek, akik bizonyára szép összeget fizetnek értük. Az ezersokszáz lóerős szupersportautókat Svédországban szerelik össze, ahol minden ötödik eladott autó egy Volvo. Így nem meglepő, hogy az üzletember felesége, Halldora egy XC90-essel jár.

Van azonban a családban Porsche 911-es is, ám ez is Halldora gépparkját erősíti. Christian von Koenigsegg pedig fehér színű Tesla Model S P85-tel jár, de már megrendelte a valamivel szerényebb és egyúttal frissebb Model 3-ast Elon Musk vállalatától. Viszont nem túl régen vett egy igazán remek élményautót, mely ráadásul korábban is az ő tulajdonában volt.

27 évvel ezelőtt brüsszeli tanulmányaik során találkoztak az izlandi származású feleségével, ekkoriban a fiatal Christian von Koenigsegg még létező haját egy fekete Mazda MX-5-ösben borzolta a menetszél. Az autót évekkel ezelőtt eladták, de pár hónapja, karácsonykor ott lapult a fa alatt az 1992-es MX-5. Az autó remek állapotban maradt, a korábbi tulajdonosa is nagyon szerette, ezért csak úgy volt hajlandó elengedni a japán élményautót, ha Koenigsegg úr meglehetősen jó ajánlatot tesz a gépre. Az üzlet megköttetett.