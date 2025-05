Ha mostanában vásároltál új abroncsokat, aligha kerülhette el a figyelmedet, hogy a futófelületen színes csíkok futnak végig. Ezek a jelölések nem véletlenül kerülnek oda, és minden tájékozott autós számára illik tudni, mit is jelentenek valójában.

Az idei tavasz nem hozott szaharai meleget, így az is előfordulhat, hogy még mindig téli gumikkal közlekedsz, amik lassan a végét járják. Lassan már minden józan érv azt diktálja, hogy itt az ideje a nyári gumira váltásnak (feltéve ha nem négyévszakos gumik vannak felszerelve). Akinek új szettre van szüksége, az bizonyára észrevette, hogy a futófelületet színes csíkok és egyre gyakrabban pöttyök is tarkítják.

Ezek a jelölések azonban nem holmi véletlen gyártási maradványok, hanem fontos jelentéssel bírnak – emlékeztet rá a Jalopnik autós magazinban.

Ezek valójában azonosítási jelölések, ahol a színes csíkok különböző kombinációi és árnyalatai azt jelzik, pontosan melyik gyárban készültek a gumik. Ha esetleg már a felszerelés során defekt vagy gyártási hiba lépne fel, így könnyen kideríthető, hol készült a problémás abroncs, elkerülve ezzel az esetleges félreértéseket vagy vitákat.

Ez természetesen egy belső gyártói kódolás, ami nem feltétlenül létfontosságú a felhasználó számára, de hasznos tudni róla. Gyakori kérdés például, hogy minden rendben van-e, ha két azonos típusú gumi színe eltér egymástól. A válasz egyszerű: igen, rendben van, csak máshol készültek, viszont ettől még ugyanaz a típus. Az viszont már lényegesebb, hogy a csíkok láthatók-e még. Ha igen, ez jelzi, hogy valóban új az abroncs, mert ezek a jelölések már néhány kilométer megtétele után lekopnak.

Ahogy említettük, pöttyök is vannak a gumikon, melyek jelentősége már minket, felhasználókat is jobban érint. A sárga pont például a gumi legkönnyebb pontját jelzi. Hiába alkalmaznak ugyanis a gyártók modern technológiát, soha nem lesz 100%-ban szimmetrikus egy abroncs. Ezért használják ezeket a jelöléseket, és a sárga pont pont oda kerül, ahol optimális esetben a szelepet is elhelyezik.

Még izgalmasabb a piros pont, ami szintén egy szerelést könnyítő jelölés.

Mivel a tömeg mellett a formát sem lehet teljesen tökéletesre igazítani, minden abroncs eltér az ideális körformától. Vannak magasabb, és mélyebb pontjai, vagyis egy enyhe tojásforma már ott van a friss gumikban is, ezért egyes gyártók piros ponttal jelölik a legmagasabb pontot. Ehhez kell igazítani a szintén „tökéletlen” felni legmélyebb pontját, így kiküszöbölve a deformáció okozta menet közbeni vibrációt.

Új felnik esetében a keréktárcsán is feltüntetik ezt a pontot, így szereléskor célszerű a két jelölést egymáshoz igazítani, biztosítva ezzel az optimális kiegyensúlyozottságot. Bár ezek az eltérések nagyon aprók, és az első szezon végére a jelölések általában már eltűnnek, végül mindig a precíz kiegyensúlyozás dönt a pontos működésről.