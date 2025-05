Manapság már elég csak az autónk közelében lenni, hogy az tudja, ott vagyunk. A slusszkulcs gyakran végig a zsebünkben vagy táskánkban marad, hacsak nem szeretjük annyira, hogy elővegyük és megcsodáljuk. Mert vannak szép kulcsok, szó se róla.

Persze nem varázslatról van szó, hanem rádióhullámokról, amelyeket a kulcs nélküli rendszer távirányítója bocsát ki, és ez a jeladó bizony elemről működik. De mi történik, ha lemerül az elem? Szerencsére a mérnökök erre a problémára is gondoltak.

Nincs fizikai kulcs, mégis van

A legtöbb kulcskártya vagy távirányító tartalmaz egy rejtett, fizikai kulcsot is. Ehhez lehet, hogy meg kell nyomni egy gombot vagy el kell húzni egy pöcköt a kulcsház műanyag borításán. Ez a rejtett kulcsszár segít kinyitni az ajtót, és egyes autókban még gyújtáskapcsoló is van, amellyel elindítható a motor a kártyakulccsal.

De mi van akkor, ha az autó nem csak kulcs nélkül nyílik, de gombnyomásra, kulcs nélkül indul, és lemerül az elem a távirányítóban?

Akkor sincs gond. Ebben az esetben elég, ha a lemerült eszközt a kijelölt helyre helyezzük az autóban, és működni fog. Hogyan ismeri fel az autó a „halott” kulcsot? Nos, a válasz egyszerűbb, mint gondolnád.

Az indukciós tekercsek a megmentőink ilyen esetben.

Az autó rádiófrekvenciás azonosítórendszert használ, hogy felismerje a hozzá tartozó távirányítót. Az autó folyamatosan jelet bocsát ki egy speciális kóddal, és várja, hogy a kulcs visszaküldje a megfelelő válaszkódot. Ehhez a kulcsnak adásra képesnek kell lennie – azaz áramra van szüksége, itt jön a képbe az elem.

De ha az lemerül, akkor is van megoldás: az autó és a kulcs is fel van szerelve indukciós tekercsekkel. Akárcsak a vezeték nélküli telefontöltők vagy a szállodai beléptetőkártyák esetén, itt is mágneses mező jön létre, amely áramot indukál a másik tekercsben. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy az autó (az akkumulátoráról) mágneses úton töltést közvetít a kulcsnak – épp annyit, hogy az vissza tudja küldeni a szükséges jelet, és a gombot megnyomva beinduljon a verdánk.

Hol van ez a tekercs az autóban?

Ez már autógyártónként eltérő. Van, ahol a pohártartóban, máshol a kormányoszlop közelében, esetleg a középkonzolon, de minden esetben egy kis „kulcs” piktogram jelzi a helyet, ahová oda kell érinteni a kulcsot, majd megnyomni a Start gombot.

Szóval a kulcs nélküli rendszerek kényelmesek ugyan, de nem hibamentesek, de nem kell pánikba esni, a lemerült elem nem jelenti azt, hogy nem jutsz be vagy nem tudod elindítani az autód.

