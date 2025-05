Tucatszámra rögzítették a szabálysértéseket a Nógrád vármegye székhelyén és vonzáskörzetében működő traffipaxok. Május 20-án ötórás sebességmérést tartottak a helyi hatóságok, akik öt gyorshajtót is jelentős sebességtúllépésen kaptak – írja a Police.hu.

Köztük többen is voltak, akiket rövid időn belül többször is bemértek.

Különösen rekordgyanúsnak tűnik az a sofőr, aki egy F-generációs Opel Astrával kevesebb mint két perc leforgása alatt kétszer is beleszaladt a traffipaxba.

Először 71 km/órával haladt el a készülék előtt, de visszafelé már jobban sietett, ugyanis 81-gyel húzott el. Azt nem közölték a nógrádi rendőrök, hogy mekkora sebességhatár volt érvényben az adott szakaszon, ám 50 km/órás megengedett maximális sebesség esetén ez egy 50, illetve egy 70 ezer forintos bírságot jelent.

Márpedig az F Astra nem egy mai modell, lévén, hogy a jelenleg a hatodik generációját taposó típus legelső korszakából származik. Ennek megfelelően manapság a legolcsóbb használt autók között tartják számon, így a legrúgottabb példányok értékét meghaladhatja a két gyorshajtási bírság feltételezhető együttes összege. Az Astra a Kadett utódjaként jelent meg az Opel kínálatában: 1991-től dobták piacra, és bár utódja, a G Astra már 1998-ban bemutatkozott, van, ahol egészen 2003-ig gyártották.

Hasonló bravúr sikerült egyébként egy Volkswagen Jetta vezetőjének is, akit az első alkalommal 88 km/órával mérték be, de amikor már másodjára járt arra, 92 km/órát jelzett a műszer. Többen is voltak viszont, akik még 100 km/óránál is többel hajtottak – további drága fotókat az alábbi galériában mutatunk: