Leginkább családi autóként lehet aposztrofálni a többnyire takarékos hibrid hajtással szerelt Lexus NX-et, ám ezt a modellt árulták kétliteres turbómotorral is, amely gyárilag 235 lóerős volt. A stance_lex4ever néven futó Insta-felhasználó is egy ilyen autót választott az átalakításhoz.

A vietnámi származású, de az USA-ban élő átépítő bátran nyúlt az autóhoz, nem finomkodott.

A bejegyzés megtekintése az Instagramon 💡Luan Duong 💡 (@stance_lex4ever) által megosztott bejegyzés

A Lexus elején a mélyre húzott kötény az újdonság, a kerékjárati ívek pedig a toldásnak köszönhetően immár kellően szélesek ahhoz, hogy a gyárinál jóval méretesebb felni is elférjen alattuk. Az optikai tuning egyébként a németes neve ellenére a japán Wald tuningkellékeket forgalmazó cég termékeit dicséri. Az első szoknya párja természetesen hátul is megtalálható; az itteni elem sajátossága, hogy aktív helyzetjelző fények is kerültek bele.

Az ötödik ajtó tetejére illesztett méretes szárny is kötelező elemnek tűnik, a lényeg azonban a karosszéria alatt keresendő.

Az NX-hez a Lexus sosem kínált állítható rugózást, a tuning során azonban olyan rendszer került alá, amely lehetővé teszi a magasság állítását.

Aztán ott a kipufogórendszer, amelyet szinte teljesen száműztek az autó alól. A motorból induló leömlő a munka során szó szerint „felömlővé” változott, és a géptetőt átfúrva az ég felé mered. A megfelelő fordulatszámon lángokat okádó Lexus arra is bizonyíték, hogy a motor eredeti vezérlése is megváltozott, hiszen egy gyári Lexus-motor önszántából biztosan nem köpne lángokat.

Az üzemanyagban dús keverékre utaló durrogás és a lángok arról árulkodnak, hogy a katalizátor már nem az autóban lakik. A kipufogó pedig akkor okádhat tüzet, ha a távozó gázokban lévő benzinfelesleg a szabadban lévő oxigénnel találkozva berobban.

A megvadított NX200t szokatlan és érdekes jelenség, de annyi biztos, hogy színesíti a tuningkultúrát.

Ha pedig egy gyári NX-ről olvasnál tesztet, akkor erre tessék: