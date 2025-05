A „bezzeg régen” filozófia átjárja az autózás világát is. Sokakban él a képzet, miszerint egy 20-25 éves autó jobb lehet, mint a modern társai, mert még nem volt benne annyi elektronika, otthon lehet szerelni, és egyszerűbb, tartósabb, mert az új típusok már csak a vevők „megkopasztásáról” szólnak.

A vicc, hogy az idő múlásával ezek a modellek mindig váltakoznak, hiszen mondjuk 2010-ben még egy generációval korábbi autóra mondták mindezt. Ami akkor még új, kütyükkel teletömött, túl modern, túl bonyolult típus volt, az ma már könnyen a megbízhatóság szobra is lehet.

Erre jó példa egy amerikai Lexus CT200h, ami gyakorlatilag a tipikus, extrákkal teletömött prémiumtípusnak felel meg. Tulajdonosa 2014-ben vásárolta, és hosszú távokra specializálódott futárként azóta gyakorlatilag ez a munkahelye. Csillagászati mennyiségű utat tett meg vele: 1 000 000 mérföldet, azaz bő 1,6 millió kilométert, mindezt 11 év alatt, ami évi 145 000 kilométer feletti terhelést jelent. A MotorTrend magazinban megjelent írás szerint a munkája miatt átlagosan 500 km-t hajt naponta, időnként 800-at is.

A kilométeróra – nem meglepő módon – 999 999 mérföldnél lefagyott; ez még az az autó­ipari korszak, amikor nem számoltak hét számjegyű futással, így azóta a napi számlálóval regisztrálta a megtett kilométereket.

A lényeg pedig a megbízhatóság: elmondása szerint szerelőhöz főként kötelező szervizek miatt járt.

A gumiabroncsokat évente újakra kellett cserélni, az indítóakkumulátort és a hibrid rendszer nagyfeszültségű akkumulátorát egyszer-egyszer cserélték. A hengerfejtömítésből, a vízpumpából, termosztátból és a lengéscsillapítókból két alkalommal kapott újakat, a bal első kerékcsapágy egyszer adta meg magát, a fékeket háromszor kellett felújítani. Minden más gyári és eredeti.

A külső-belső állapot megdöbbentően jó: a vezetőülés bal oldalán látható kopáson kívül semmi nem árulkodik arról, hogy a CT200h rekordgyanús futásteljesítménnyel bír. Nem csoda, ha valaki már azt találgatja, vajon a Lexus nem kínál-e fel Assaadnak egy új modellt teljesen ingyen, és használja-e a történetet saját reklámkampányaiban – hiszen kevés dolog demonstrálja látványosabban egy márka legendás megbízhatóságát, mint egy 1,6 millió kilométert futott, de újszerűnek tűnő autó.

A 2010-ben bemutatott típus igen sokáig futott, még 2018-ban is kapott egy ráncfelvarrást, és egészen 2022-ig maradt gyártásban. A Prius III és a kifutó Auris HSD kiforrott hajtásláncát kapta az autó, amely lehengerlően megbízható működést garantál. Az 1,8 literes, benzines szívómotor 99 lóerős, Atkinson-ciklusú, a hajtó villamos gép teljesítménye 60 kW (82 LE), maximális nyomatéka 207 Nm, sokkal több, mint a benzinesé (142 Nm). A hibrid hajtásrendszer csúcsteljesítménye maradt 136 lóerő.

Elöl MacPherson kerékfelfüggesztés dolgozik, a futómű hátul kifejezetten igényes konstrukció a kettős keresztlengőkarral és feszes hangolással. A kormány 2,7-et fordul a két végpont között. A CT200h nem egy hatalmas autó, így odabent sem lesz visszhangos a fedélzeti hifi hangja.

