Szokatlan baleset eredményezett előre nem tervezett bokszutcai látogatást a NASCAR királykategóriájában a múlt hétvégi, talladegai 500 mérföldes versenyén. Míg a legtöbb esetben erre tankolás vagy kerékcsere céljából kerül sor, Josh Berrynek azért kellett meglátogatnia a szerelőit, hogy az autójáról letakarítsanak egy széttrancsírozódott madarat.

A Wood Brothers Racing 21-es számú autója (lásd nyitóképünkön) épp a harmadik helyen haladt, amikor Berry a verseny 18. körében, 296 km/órás tempónál telibe talált egy, az alabamai pálya fölé, ám nem megfelelő magasságában tévedt madarat. A madár nem élte túl a találkozást, ellenben a Ford nem sérült meg, viszont a 34 éves versenyző kálváriája nem ért véget.

Josh Berry just hit a bird going like 184mph at Talladega.



pic.twitter.com/DDZLIxgeJC