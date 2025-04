A sokat látott berlini rendőrök is csodálkoztak, amikor a közelmúltban egy versenykerékpáros szaladt bele az egyik traffipaxba. Annak ellenére, hogy 30 km/óra a megengedett maximális sebesség, 49 km/órával mérték be, így az április 16-i gyorshajtásnak akár következménye is lehetett volna.

A hatóságok a Threads-oldalukon humorosan célozták rá, hogy biztosan az idei Tour de France-ra készül a biciklis, mindazonáltal a róla készült kép 70 euróba, átszámítva közel 30 ezer forintba is fájhatna, ennek ellenére nem kell fizetnie.

Mint arról Auto Motor und Sport beszámolt, ennek egyszerű oka van: nem lehet azonosítani a sofőrt, ugyanis a kerékpárján nincs rendszám. Ezzel együtt a berlini rendőrség szóvivője tisztázta azt is, hogy csupán irónia volt, hogy a szóban forgó posztban mégis bírságot emlegettek.

Természetesen a gyorshajtó kerékpárosok ellen is lehetne eljárást indítani, hiszen rájuk ugyanúgy vonatkoznak a közlekedési szabályok, ezáltal a sebességkorlátozások is, mint a közlekedés többi résztvevőjére. Rendszám hiányában viszont büntetni csak abban az esetben tudnak, ha a rendőr a helyszínen állítja meg a kerékpárost.

A 2023-as Tour de France utolsó szakaszán is élesben működött a traffipax – igaz, ahogyan azt korábban a Vezess megírta, értelemszerűen senkinek sem kellett a bírságtól tartania: