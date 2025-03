Szigorítani fognak a közlekedési szabályokon Belgiumban, de ez nem a nálunk is ismert és immáron hosszú évtizedek – egész pontosan 2001 – óta alkalmazott büntetőpontrendszer bevezetését jelenti. A belga kormány ehelyett nyilvántartásba venné a visszaeső súlyos szabálysértőket, akik így az elkövetett szabálysértések súlyosságától függően a jelenleginél lényegesen nagyobb büntetésre számíthatnának.

A központi adatbázis célja a renitens szabályszegők gyors azonosítása lenne – írja a várható szigorításról a Közlekedésbiztonság nevű portál. A feketelistára pedig azok kerülnek majd fel, akik a megengedettnél gyorsabban, biztosítás vagy jogosítvány nélkül, ittasan vagy kábítószer hatása alatt, valamint úgy vezetnek, hogy menet közben a mobiltelefonjukat nyomkodják, üzenetet írnak vagy éppen filmet néznek.

A már ismert tervek szerint hamarabb köthetnek ki a bíróságon azok, akik egy bizonyos időszak alatt túl sok szabályszegés halmozódik fel. Hároméves időintervallumot figyelnének – itt mellékesen megjegyeznénk, hogy a büntetőpontok is ugyanennyi idő alatt évülnek el –, azt viszont még nem tisztázták, hogy a gyakorlatban mit jelentene a „túl sok”.

Nem a hároméves időszak az egyetlen ismerős elem a belgiumi szabálytervezetből, hanem ugyanígy a legrégebbi szabálysértések semmissé tételére is lenne lehetőség, méghozzá közlekedésbiztonsági tanfolyamokon történő részvétel formájában. A hazai rendszerben már 9 egység után el lehet kezdeni „ledolgozni” a büntetőpontokat. Évente egyszer van lehetőség önkéntes utánképzésen részt venni, amivel 13 striguláig 9-cel, 14‒17 strigula között – tehát mielőtt még pont összegyűlne az automatikus eltiltással egyenlő 18 egység – pedig 6-tal csökkenthető a büntetőpontok száma.

Az ittas sofőrökkel már nem bánnának ennyire kesztyűs kézzel. Akit három év alatt kétszer súlyos, azaz 0,8 ezreléket meghaladó mértékű ittas vezetésen érnek, annak alkoholzárat kell szerelni az autójába – kivéve, ha másképp dönt a bíróság. Azoknak pedig, akik kábítószer hatása alatt ülnek a volán mögé, egy hónapra automatikusan elveszik a jogosítványukat.

Mindezen felül a belga jogszabályban is megjelenne a közúti gyilkosság fogalma. Ebben Olaszország és Franciaország példáját követnék, ahol ez 2016, illetve 2023 óta már jelen van. Olaszországban akár 18 év börtönbüntetésre is ítélhetik azt, aki úgy okoz ittasan vagy kábítószer hatása alatt halálos balesetet, hogy érvényes jogosítványa sem volt vagy gyorsan hajtott. Franciaországban a súlyosabb esetek után 10 év börtön és 150 ezer eurós – azaz a mostani árfolyamon csaknem 60 millió forintos – pénzbírság is járhat.