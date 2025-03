Gyorshajtáson értek egy 26 éves nőt az amerikai rendőrök, ám hiába akarták megállítani, a sofőr nem volt hajlandó beletörődni abba, hogy rajtakapták, így figyelmen kívül hagyta a jelzésüket. A connecticuti autóst a megengedett sebesség kétszeresével, mintegy 160 km/órával mértékbe az I-84-es autóúton, de a sietős tempóból ezután sem vett vissza – írja a Road & Track.

Ugyan sikerült így meglógnia a hatóságok elől, de a nő öröme nem tartott sokáig. Az egyenruhások ugyanis felírták a rendszámát, így végül az otthonában keresték meg és tartóztatták le. Arra, hogy miért nem állt meg, egyszerű, mégis ellentmondásos magyarázattal szolgált: elmondása szerint azért fogta menekülőre, mert félt attól, hogy a vezetői előéletét negatívan befolyásolhatja egy esetleges pénzbüntetés.

Márpedig a szökéssel sem járt jobban: az NBC Connecticut információi szerint több szabálytalanság is a rovásán van – a gyorshajtás és a hajsza mellett amiatt is vádat emeltek ellene, hogy szabálytalanul közlekedett, volt, hogy a sávját is elhagyta. Az ügyét áprilisban fogják tárgyalni a bíróságon, addig 5000 dolláros – átszámítva több mint 1,8 millió forintos óvadék fejében helyezték szabadlábra.

