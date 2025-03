Mivel a Tesla neve szinte teljesen egybeforrt a tulajdonos, Elon Musk nevével – aki most igen nagyot megy politikai és közéleti megnyilvánulásaival -, így sokan magára az általa gyártott autókra is haragszanak. A Tesla részvényei gyengültek is az elmúlt hetekben és a márka megítélése szintén csorbát szenvedett. Kiszagolta ezt a konkurencia is, akik közül a Kia norvég részlege oda ütött, ahol a legjobban fáj.

Februárban feltöltöttek egy képet az instára, amelyen egy EV3 látható, frappáns matricával a farán: „Azután vettem, miután Elon megőrült” – arra utalva, hogy bátran váltson Tesláról a koreai gyártó modelljeire az, akinek már vállalhatatlan Elon Musk.

De itt még nincs vége, egy ismerősöm küldött néhány napja egy fotót, amelyen a barátja Teslája látható, pontosabban az arra ragasztott matrica, ami nemrég került fel rá.

Ez pont az EV3 felirat ellentéte: „Azelőtt vettem, mielőtt Elon megőrült”.