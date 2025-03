Egy súlyos baleset során összeroncsolódott buszból mentették ki a sérülteket múlt év novemberében a tűzoltók Debrecenben. Az akkori baleset elevenedett meg a napokban a Hajdú-Bihar vármegye székhelyén tartott gyakorlaton.

A tréningbe bevont tűzoltóegységek a buszbalesetek során adódó speciális műszaki mentési helyzeteket és feladatokat gyakorolták.

Buszbalesetek esetén több nehezítő körülménnyel is számolniuk kell a tűzoltóknak: a hatalmas jármű alkatrészei rendkívül masszívak, ezért nehezebben vághatók, a nagy üvegfelületek áttörése pedig könnyen sérülésekhez vezethet.

A március eleji gyakorlat forgatókönyve szerint egy munkásokat szállító busz, valamint egy elektromos városi autóbusz ütközött össze, a munkásokat szállító jármű az oldalára borult, az utasok egy része a buszban rekedt, két ember pedig a jármű alá szorult. Az elektromos autóbusz sofőrje a vezetőfülkében rekedt.

A debreceni és a hajdúszoboszlói hivatásos tűzoltók több gépjárműfecskendővel vonultak a helyszínre, ahol az egységek egyik csoportja a felborult buszból segítette ki a sérülteket, majd a járművet megemelve az alá szorult embereket szabadították ki.

Mások a buszvezetőt emelték ki az összeroncsolódott vezetőfülkéből, ami nem kevés odafigyelést igényelt. Végezetül az égő akkumulátort oltólándzsa használatával eloltották.

Az elektromos autók terjedése új tudást, módszereket követel a tűzoltóktól is, hiszen egy ilyen konstrukció oltása eltérhet a hagyományos belső égésű motorral szerelt autóktól. A szakemberek elmondása szerint más egy elektromosautó-tűz, mint egy hagyományos. Addig, amíg a felépítményt, a karosszériát oltják, nincs nagy különbség a kettő között, az alkalmazott oltóanyagok is hasonlóak – víz, por, szén-dioxid.

A lítiumion-akkumulátorokhoz viszont speciális oltólándzsát is használnak, amivel az akkumulátor belsejét is tudják hűteni, illetve nagyobb baj esetén az egész autót be tudják tenni egy konténerbe – a körülményektől függően becsörlőzni vagy beemelni –, hogy aztán a konténert vízzel elárasztva eloltsák az elektromos tüzet, vagy csak hűtsék az akkumulátort.