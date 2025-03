A 2022-es szezonban került be a profi amerikaifutball-liga (NFL) mezőnyébe, és annak ellenére, hogy még csak 25 éves, már a negyedik szezonjára készül a Buffalo Bills színeiben Khalil Shakir. Az elkapónak ráadásul a jövője is biztosított, köszönhetően annak, hogy nemrégiben 2028-ig meghosszabbították a szerződését.

Sajtóértesülések szerint Shakir az új szerződésével 60,2 millió dollárt keres, ami a jelenlegi árfolyamon csaknem 22,3 milliárd forintnak felel meg. Ilyenkor a legtöbb sportoló – még Magyarországon is – beújít egy új autót, vagy akár egy igazi autócsodát. Legutóbb Kerkez Milos példájáról számoltunk be, akit a napokban egy Lamborghini Urus volánja mögött láttak – a sportos luxus-SUV ára még használtan is 100-170 millió forint körül mozog.

Shakir azonban azok közé tartozik, akik kevesebbel is beérik. A 2000-es születésű játékos jelenleg egy 2021-es évjáratú Subarut használ a hétköznapokban, aminek az értékét körülbelül néhány millió forintra becsülik. Márpedig a fiatalon befutott NFL-sztár leszögezte, hogy a közeljövőben biztosan nem fog új autót vásárolni, hiába piszkálják miatta a csapattársai – írja az Autoevolution.

„A srácok mindig kigúnyolnak amiatt, hogy milyen autót vezetek. Curtis [Samuel, a csapattársa – a szerk.] azt mondta, hogy »gratulálok, haver, most már vehetsz magadnak egy másik autót«” – nyilatkozta Shakir. Azt nem árulta el, pontosan melyik Subaru-modell van a birtokában, csupán annyit tudni róla, hogy fehér színű és sötétítettek az ablakai.

