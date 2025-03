Hangulatos videó jelent meg a TikTokon Kerkez Milos főszereplésével. A magyar válogatott hátvéd némi hiphop zenei aláfestéssel suhan autójával egy brit úton, talán Bournemouth környékén, ahol jelenleg focizik.

Számunkra az autó érdekes, amely Lamborghini Urus, kívül sötét (talán szürke) belül narancs díszítéssel. A 2017-ben megjelent Urus a Lamborghini szabadidő-autója, a márka sportautóihoz képest hagyományosabb, ötajtós felépítéssel, és viszonylag nagy csomagtartóval.

A 2017-ben bemutatott Urus motorja 4,0 literes V8-as, két turbóval megspékelve. Nyolcfokozatú automata váltó és négykerék-hajtás társul mellé. Többféle változat létezik belőle, ezek teljesítménye 628, 650, 666 lóerő lehet. Készül belőle villanymotorral megspékelt, konnektorról is tölthető hibrid is, ott az elektromos támogatással 800 lóerő támadja a kerekeket.

Bármelyik is legyen kevesebb, mint négy másodperc alatt képes elérni a 100 km/órát, a végsebessége meghaladja a 300 km/órát, ami igazán szép teljesítmény egy ilyen 2.2-2,5 tonnás SUV-tól.

Bár Lamborghini korábban nem átallott a gyártó az Audi A3-ból származó hangszórókat alkalmazni, a videó elárulja számunkra, hogy Kerkez autójában a csúcs hifi dolgozik. 21 hangszóró, köztük egy mélynyomó, összesen 1700 watt teljesítmény.

Jól láthatóak a műszerfal tetején a Bang & Olufsen hangrendszer elemei. Az Acoustic Lens technológiának köszönhetően az autóban elfoglalt üléspozíciótól függetlenül az utasok térhatású élményt kapnak, ez a megoldás 180 fokos vízszintes szórást biztosít a magas frekvenciáknak. A lencse használaton kívül megbújik műszerfalban és a hifit bekapcsolva emelkedik ki.

Na és mit hallgat a magyar válogatottban 2022 óta szereplő védő (vagy mi szól a videóban)? Azt is megmutatjuk: Nem olcsó játékszer egy Lamborghini Urus, hiszen az egyediségnek ára van. Még használtan is 100-170 millió forintot kérnek Magyarországon egy-egy darabért. Újonnan ennél is lehet drágább az egyedi kérések miatt, hiszen az utastér és a külső is részben személyre szabható. Nemcsak a színek, de felhasznált anyagok tekintetében is.

Nem Kerkez az egyetlen, aki a magyar Labdarúgó válogatott tagjai közül kedveli az olasz márkát, hiszen nemrég Szoboszlai Dominikot is egy Lamborghini Revueltóval látták:

és Dudzsák Balázs is hajtott bikás járgányt: