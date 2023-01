Ugyan már kilencedik szezonjára készül a Forma-1-ben Carlos Sainz, a spanyol versenyző az éppen aktuális munkaadói által „rásózott” céges járműveken kívül csak azt a Volkswagen Golfot vezette, amit még a szülei vettek neki kilenc évvel ezelőtt. Hétköznapi autójával különcnek számított a paddockban – ezt egy 2016-os, Sainz legutóbbi videójában is felelevenített jelenet is alátámasztja, melyben arról kérdezték a versenyzőket, milyen autó áll a garázsukban.

Kinek mi parkolt a garázsában 2016-ban? Az akkori Magyar Nagydíj sajtótájékoztatóján merült fel a kérdés, melynek apropóját az adta, hogy a Red Bull új üdvöskéje, Max Verstappen meglepte magát egy Porsche 911 GT3-mal. F1: 60 milliós Porschét vett magának a tini A Red Bull-os Max Verstappen drága sportkocsival… Miközben Sainz „csak” egy Golfot tudott felmutatni, a további megkérdezettek közül Sergio Pérez egy Ferrari 458-cal, Marcus Ericsson egy Porsche Panamerával, Felipe Massa két Ferrarival (LaFerrari, F40), a szezon végén világbajnokká koronázott Nico Rosberg pedig egy Mercedes-Benz 280SL-lel büszkélkedett:

Azzal viszont, hogy tavaly óta a Ferrari színeiben versenyez, eljött annak az ideje, hogy „nyugdíjazza” a 18 éves kora óta nyúzott autóját Sainz. Nem kapkodta el a döntést az egyszeres nagydíjgyőztes, akinek egy teljesen testreszabott Ferrari 812 Competizionéra esett a választása. A legerősebb V12-es Ferrarit még 2021-ben mutatták be, melynek 6,5 literes motorja 830 lóerős, mindemellett 692 Nm-es forgatónyomatékot ad le. Valószínű, hogy a menetteljesítményével szemben sem lesz kifogása Sainznak, a szupermodell ugyanis 2,85 másodperc alatt éri el a 100 km/órás tempót, a csúcssebessége pedig a 340 km/órát is meghaladja.

Sainz több mint egy évet várt arra, hogy hozzájusson első saját utcai autójához. Konfigurálása alapján a 812 Competizione szatén ezüst árnyalatba borult, mivel Sainz – saját bevallása szerint – szereti a sötétebb színeket. A motorháztető egy részét emellett fényes szénszálás, illetve élénkvörös díszítés tarkítja – ez utóbbi az első és oldalsó splittereken, valamint hátul, a diffúzoron és a szellőzőnyílásokon is megjelent.

Belül sem néz ki átlagosnak a vadonatúj Ferrarija, a kagylóüléseket ugyanis szürke és piros Alcantara-borítással vonták be, továbbá több, a pályafutására vonatkozó utalást is „elrejtett” az autóban: a szőnyegeken piros színnel díszeleg az 55-ös rajtszáma, a küszöbökön pedig a „Smooth Operator”-felirat is megtalálható.