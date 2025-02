Tanulságos felvételt osztottak meg a lengyel hatóságok arról, hogy télen miért nem éri meg reggelente az autó letakarításán megspórolni azt a néhány percet. Különösen akkor nem, ha utunkat egy vasúti átjáró is keresztezi, ahol amúgy sem árt fokozott óvatossággal vezetni.

Ezt a saját bőrén tapasztalhatta meg egy 24 éves sofőr, aki Świebodzin városában lassítás nélkül az átjáróban épp áthaladó vonatnak ütközött a Renault Lagunájával. A Varsó és a németországi Berlin között közlekedő szerelvény egy az egyben letarolta a kocsi elejét. Akkora erejű volt az ütközés, hogy a Renault motorja ki is szakadt.

A balesetről készült videó itt nézhető meg:

a videó a hirdetés után indul

Hamar rájöttek a rendőrök, hogy a sofőr azért hagyhatta figyelmen kívül a tilos jelzést, mert valószínűleg az átjárót sem vette észre, ugyanis ki sem látott a volán mögül, annyira jeges volt a szélvédője. Be is ismerte, nemigen erőltette meg magát az autótakarításban, ugyanis csupán a fűtést kapcsolta be – írja az esetről a TVP.

A férfi nem sérült meg a balesetben, viszont már nem először volt dolga a rendőrökkel. Korábban ittas vezetés miatt vették el a jogosítványát, és a hatóságokban ez esetben is indítványozni fogják, hogy tiltsák el a járművezetéstől.

Egy korábbi cikkében a Vezess összeszedte, mi mindenre érdemes figyelniük az autósoknak, ha beköszöntenek a téli mínuszok: