Vannak bizonyos sarokpontjai az autózásnak, amikre nem csak érdemes figyelni, de szinte kötelessége minden autósnak rendbe szedni az autóját, mielőtt elindul. Nyáron ezzel általában nincs gond, beülsz, indítasz, mész, az autó érted van, azért vetted, hogy használd. De télen, fagypont körüli hőmérsékleteken már olyan behatások érik az autódat, amik téged is felbosszanthatnak, de a többi autóssal is kiszúrhatsz.

Hogy milyen elemekre kell figyelni? Mik történhetnek az autóddal, miközben te a reggeli első tejeskávédat szürcsölgeted a pokróc alatt és próbálod kinyitni a szemedet, hogy munkába indulhass? Olyan dolgok, amikkel az amúgy is keménynek ígérkező napodon már biztosan nem akarnál foglalkozni, pedig kell, ahhoz, hogy te és mindenki más is biztonságban legyen körülötted.

Készülj fel – Az autóval közlekedés egy olyan sport, ahol mindig mindenre kell számítanod. Nagyon kényelmes, szinte már luxus, hogy beülsz, majd a végponton kiszállsz, de nem mindig ilyen egyszerű a helyzet. Fel kell készülni arra, ami rád fog várni az autóban, az utakon és lényegében a nyáron kívül minden más évszakban érdemes alaposan odafigyelni az időjárás jelentésre.

Ha azt mondják, fagypont közeli lesz a hőmérséklet éjszaka, akkor nem csak a sapka, sál, kesztyű lesz az új legjobb barátod, hanem nagy valószínűséggel a jégkaparó, jégoldó is, de erről majd később. Számos bosszúságtól óvhatod meg magadat az autóban, ha a legrosszabbra készülsz. Lefagyott ablakokra, befagyott zárakra, hervadozó akkumulátorra, mert a hideg időjárást nem feltétlenül fogja tolerálni az autód.

Mi van, ha nehezen, vagy nem indul? – Kezdjük mindjárt a legrosszabbal. Tegyük fel, hogy gond nélkül bejutottál az autódba, mert nem volt párás a hajnal, nem fagyott le, de 0, vagy mínusz fokokat mutatnak a hőmérők. Beülsz, eltekered a kulcsot és az önindító csak hervadtan teker kettőt hármad a lendkeréken, aztán az akarat is elszáll. Modern autóknál ez nem jellemző probléma, de tekintve, hogy a hazai autópark átlagéletkora közel 15 év, elég sokan vannak ahhoz, hogy egy jellemző probléma lehessen.

Az akkumulátor valószínűleg a végét járja. Amennyi kapacitása még van, az nyáron és ősszel még elég volt, de a téli hidegben már kevés ahhoz, hogy megforgassa a motort az indításhoz. Két opciód van, megpróbálod betolni, amit egyedül inkább ne kísérelj meg, de ne szégyellj segítséget kérni. Hogyan kell betolni az autót? Tedd gyújtásra. Ketten már meg lehet oldani, egyikőtök hátulról tolja, a másik delikvens pedig a nyitott bal első ajtónál. Ha már nem tudjátok gyorsabban tolni, beugrasz a vezetőülésbe, kuplungot kinyomod, másodikba húzod a váltót, és mint a legelső alkalommal, amikor vezettél, leugrasz a kuplungról. ( Automatánál persze ez nem működik)

Ha az akkumulátor nem teljesen halott, ennyitől be fog indulni az autód, ha mégsem, akkor meg kell próbálnod bebikázni egy másik autóról. A bikázás tudományát már többször is fejtegettük bőségesen itt a Vezessen, és alapos oktatóvideóval is tudunk szolgálni, ha még soha nem próbáltad volna az életmentő műveletet.

Melegítsd, vagy ne melegítsd a motort? – Örök vita szól arról, hogyan bánjunk a motorral télen. Az egyik tábor szerint azzal teszünk a legjobbat a motornak, ha hidegen nem terheljük, hagyjuk szépen bemelegedni álló helyzetben. A másik oldal szerint pedig pont az ellenkezőjét kell csinálnunk és elindulni minél hamarabb. Az igazság valahol a kettő között van. Időt kell hagyni a motornak indítás után, de nem azért, hogy bemelegedjen.

Ugyanis ha hosszú percekig csak ülünk az autóban, miközben alapjáraton megy a motor, az egy lassú bemelegedést fog eredményezni, miközben a hideg motor hengerfalain az üzemanyagból kicsapódó pára hosszasan mossa le a kenőanyagot a hengerekről. Ez pedig nagyon nem tesz jót a motornak. A minél hamarabbi bemelegedés a minél rövidebb hideg üzemet szolgálja, vagyis minél hamarabb érjük el vele az üzemi hőfokoz, ez lenne a cél.

Mégis érdemes egy kicsit várni indítás után, mégpedig azért, hogy a motorolaj elérje az összes kenési pontot a motorban. Ez mennyi idő? Motortól és olajviszkozitástól függően pár másodperctől közel egy percig is nyúlhat. Vagyis nem túl hosszú idő, épp csak annyi, hogy indítás után bekössük az övet, kikeressük a hangulatunkhoz megfelelő zenei lejátszási listát és már indulhatunk is.

Mi legyen nálad? – Fel kell készülnöd a téli időszakra, ha autózol. A téliguminak alap tartozéknak kellene lennie, illetve a jobb négyévszakossal is el lehet boldogulni már a hazai télben. Az autón belüli felszerelések azonban preferencia kérdése, de vannak elég hasznos holmik, amiket magaddal cipelhetsz és jól fog majd jönni egyszer. Ilyen a bikakábel, ha régi autód van, vagy vacakol már benne az akkumulátor, de ezzel segíthetsz másoknak is -begyűjtve a jófejségért járó elsimeréseket. Érdemes bekészíteni egy jégkaparót, mert például az ónos eső utáni jeget nem fogod tudni lekaparni a védettségi igazolványoddal.

Vannak azonban a fizikai melót könnyedén kiváltó egyszerűbb eszközök is a jég, ráfagyott pára eltávolítására. Ezek a spricnis üvegekben kapható kémiai jégoldó szerek nagyban megkönnyítik a lefagyott szélvédő megtisztítását. Csak ráfújod kívülről és pár másodperc múlva már törölhetsz is ablakot, mert feloldotta a jegyet. Forró vízzel az üveg védelme miatt nem érdemes próbálkozni, ahogy lángszóróval, vagy hőlégfúvóval sem, bár ezek talán nem mindennapi esetek.

Legyen nálad kesztyű, mikroszálas törlőkendő és szerezz be egy kis seprűt is, mert ha behavazik, azt is le kell tudnod takarítani az autódról. Zseblámpa, egy alap szerszám készlet csavarhúzóval, 10-13-as villás kulccsal, egy fogóval esetleg, ezek bármikor jól jöhetnek. És itt egy korábbi videónk is arról, mi minden hasznosat vihetsz még magaddal:

Hogyan mosd le az autódat? – A téli autómosás elég fontos, ha szeretnél törődni az autód fenntarthatóságával. Ha kimondottan szereted az autódat, akkor pedig mindenképp a barátod lesz a pénzbedobálós önkiszolgáló mosó, hogy a latyakos, sós, sáros borzalmakat letakarítsd róla időnként. Már most is elég egy kevés eső ahhoz, hogy az útról feláztassa a mocskot és a már kiszórt tonnányi sót, hogy az alaposan beborítsa az autódat.

Megéri lemosni, kimosni a szutykot a kerékjáratokból akkor is, ha tudod, hogy hamarosan esni fog valami az égből. Ez azonban nem csak abból áll, hogy lemosod, az utómunkára is figyelj. Mikroszálas törlőkendővel, vagy papírtörlővel töröld át az összes ajtó szigetelő gumiját, mert könnyen befagyhat. Aztán a következő ajtónyitáskor hanghatásokkal tönkre is teszed, a pótlása pedig általában nem olcsó. Ez megelőzhető, ha szilikonos ronggyal is áttörlöd őket, de a lényeg, hogy maradjanak szárazon.

Kapard le a jeget az ablakokról – Látni és látszani az egyik legfontosabb szabály a közlekedésben. Te pedig akkor fogsz látni, ha az összes ablakod tiszta. Ne legyél lusta, ess neki az ablakoknak akkor is, ha körbe van fagyva az autód. Nem elég csak a szélvédőn a magad előtt lévő foltot letakarítani, a legkisebb vakfolt is veszélyes lehet.

Mivel csináld, ha nincs jégkaparód? Bármi megfelel a célra, ami nem sérti meg az üveget. Bankkártya például biztosan van nálad, vagy személyi, védettségi igazolvány, LEGO törzsvásárlói kártya, vagy a céges belépőkártyád. Ezek tökéletesek a célra, egyik félnek sem ártunk vele. Minden oldalablak és a tükrök is legyenek tiszták, akkor fogsz kilátni te is rendesen. Van egy trükk, amivel van egy kis esélyed arra, hogy az autód szélvédőjéről leolvadjon a jég, mire te elindulnál. Ehhez csak az kell, hogy nappal szembe, orral kelet felé parkolj le este, ha ez lehetséges. Ha nincs is meleg reggel, az első napsugarak már ilyenkor is elegek ahhoz, hogy leolvadjon a szélvédő.

Hogyan csináld?

Érdemes beindítanod az autót, bekapcsolni a hátsó-ablakfűtést, illetve a szélvédőre is a maximális ventilátor fokozatban fújatni a levegőt. Ezt követően az oldalsó ablakokkal kezd a jég lekaparását. Mire ezekkel végzel, a szélvédőre fújt a jégnél melegebb levegő már megkezdte megolvasztani az ottani páncélt, amit így könnyebb lesz levakarni.

Takarítsd le az autót – Bár egyre kevésbé jellemző, hogy annyi hó essen itthon, amennyi bosszúságot okozzon reggel, de előfordul még és még biztosan kapunk belőle idén is. Mit tegyél, ha beborítja az autódat a hó? Takarítsd le tetőtől talpig. Fárasztó meló a fagyos reggelen, de nem maradhat el. Fentről lefelé haladj, vagyis először a komplett tető, majd az ablakok, végül az autó eleje és hátulja is legyen teljesen hómentes.

Hogy miért? Te már akkor is elboldogulnál, ha csak az ablakokat takarítanád le, viszont nem maradhat olyan hómennyiség az autón, ami menet közben nagy darabokban eshet le róla. Tud károkat okozni az összefagyott hótömb egy másik autóban, de már csak abba is gondolj bele, hogy azt a havat az autódon pont a forgalmi sávban fogod szétszórni, ami nem szerencsés.

Gondolj mindenki biztonságára. A tiédre és másokéra is. Te akkor tudsz magabiztosan vezetni, ha látsz minden irányba, mások is akkor lesznek biztonságban, ha te látod őket és ezt jeges, havas ablakokkal nem lehet véghez vinni.