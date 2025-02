A jövőre már gyári Audiként induló Sauber versenyző, Nico Hülkenberg és Gabriel Bortoleto egy A6 Avant e-tronnal érkezett Londonba. A típus legerősebb változata csaknem 430 lóerős, de van olyan is, ami 720 km-es hatótávot ígér. (Fotó: Mark Sutton/Formula 1/ Getty Images)

A Haasnál sem a motorgyártó diktált, így Ferrari helyett egy sokkal elegánsabb autóval érkezett még Komacu Ajao csapatfőnök is. A Bentley Mulsanne-t már nem gyártják. (Fotó: Mark Sutton/Formula 1/Getty Images)

9 /26 Ugyanígy Esteban Ocon és Oliver Bearman is egy ilyen Bentleyvel futott be. A 6,75 literes, ikerturbós V8-as hajtás több mint 500 lóerőt ad le, 1000 Nm-t is meghaladó nyomaték kíséretében. (Fotó: Mark Sutton/Formula 1/Getty Images)

