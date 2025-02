A 2016-ban bemutatott Ford GT-k különleges módon került értékesítésre: a vásárlóknak jó előre be kellett jelentkezniük a Fordnál és a cég jóváhagyására volt szükségük, hogy megvehessék az autót. Ezen kívül vállalniuk kellett, hogy legalább két évig nem adják el azt.

Azok, akik mégis megszegték ezt a megállapodást, azokra jogi hercehurca várt; remek például erre John Cena – pankrátor és színész – este is, akit emiatt a Ford be is perelt, bár az ügy végül peren kívüli megegyezéssel zárult. Most ugyanezek a szabályok vonatkoznak az új Ford Mustang GTD modellre is.

A Ford hivatalos megerősítése szerint a Mustang GTD vásárlási feltételei között szerepel, hogy a tulajdonosok legalább két évig nem adhatják el az autót.

Ezen kitételek célja elsősorban az, hogy megakadályozzák a gyors haszonszerzést célzó továbbértékesítéseket, és ösztönözzék a vásárlókat arra, hogy valóban élvezzék és vezessék ezeket a különleges autókat.

Azoknak, akik meg akarták vásárolni a Ford Mustang GTD-t, először jelentkezniük kellett a Fordnál jóváhagyásra. Ezt követően jelentős előleget kellett fizetniük a versenypályára tervezett járműért. Az eddigi információk szerint a GTD vásárlói között több híresség is van, például népszerű YouTuberek és maga John Hennessey, a Hennessey Performance alapítója és vezérigazgatója.

A Ford Mustang GTD egy igazán brutális autó, alapára meghaladja a 300 ezer dollárt (120 millió forint). A GTD történelmet írt azzal, hogy az első amerikai autó lett, amely hét percnél rövidebb idő alatt teljesítette a Nürburgring egy körét. A hitelesített köridő 6:57.685 volt, amivel az ötödik leggyorsabb sorozatgyártású sportautónak számít a legendás versenypályán.

A GTD elnevezés az észak-amerikai motorsportszervezet, az IMSA egyik géposztályából származik: ezek az autók az FIA GT3-as előírásainak felelnek meg. A fejlesztésben a Ford saját versenyspecialistájára: a Mustang GT3 és GT4 versenyautókat, valamint a Le Mans-győztes Ford GT-t is jegyző Multimaticra támaszkodott.

A nyolcfokozatú, dupla kuplungos váltóba szénszálas kardántengelyen keresztül jut el a hatalmas motor ereje. Az 5,2 literes, kompresszoros V8-as a rendszámozható Mustangok történetében először száraz karteres kenést kapott. A 7500/perc fordulatszámra képes motor égéstermékei választhatóan nemesacél vagy titán kipufogórendszeren keresztül távoznak, közben pokoli koncertet rendezve, amibe alább hallgathatsz bele.

A motor teljesítménye 826 lóerős, az autó végsebessége 325 km/óra.