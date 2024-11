Valami pokoli boszorkánykonyha működhet az A9 Performance tuningműhelyben. Mert ez már nem sima teljesítménynövelés, inkább varázslat, amit látva nehezen hisszük, hogy nem egy mesterséges intelligencia által generált videót látunk.

Pedig a felvétel valós, és a teljesítmény igazolt, ez az Audi R8 most Európa leggyorsabb négykerekűje fél mérföldes távon.

A látványért felelős gép olyan, mintha egy másik bolygóról érkezett volna: egy legújabb generációs Audi R8, amit az A9 Performance alakított át, és most 2800 lóerőt tudhat magáénak. Míg egy „átlagos” R8-nak legfeljebb valamivel több mint 600 lóereje van, ez annak több mint a négyszerese. Adódik a kérdés, mennyi mindent kellett módosítani az autón, hogy ezt a terhelést elbírja – a motor belső részeit, a váltót, a kuplungot, a differenciálművet, a féltengelyeket… Ezek mind és még sok más is apró darabokra hullana, ha minden különösebb módosítás nélkül kellene elviselniük ezt az extrém terhelést.

Akárhogy is, a készítők fantasztikus munkát végeztek, és az autó kiválóan bánik ezzel a hatalmas teljesítménnyel. Az adatok pedig lélegzetelállítóak – a százas gyorsulás három másodperc körül van, de ez nem is számít, hiszen ilyenkor az autó még nem is megy teljes erőbedobással. Aztán jön a robbanás: 100-ról 200 km/h-ra 2,35 másodperc (!), 200-ról 300 km/h-ra 2,9 másodperc (!!), a félmérföldet pedig 12,84 másodperc alatt futja, és nem sokkal később eléri a 400 km/h feletti sebességet. Ez egyszerűen lélegzetelállító.

Audi R8 – az erődemonstráció

2006-ban debütált az Audi R8, a második generációját 2015-től gyártották. Széles palettával rendelkezett, mind kabrió-, mind pedig kupékivitelben: az utolsó löketet 2022 októberében kapta az R8 kupéváltozata, ami egy V10-es motorral szerelt GT-autót takart. Az Audi eladási adatait tekintve sosem termelt őrült magas számokat: ezt leginkább a borsos ára magyarázta, de a sportszegmensben így is az R8-at tekintették a zászlóshajónak.

A legutolsó verzió 5,2 literes benzines szívómotorja 620 lóerőt tud ami mellé 580 Nm-es forgatónyomaték párosul. A középmotoros, összkerékhajtású sportkocsi 0-ról 100-ra 3,1 másodperc alatt gyorsul, a végsebessége 331 km/óra.