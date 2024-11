Az esetek többségében nem jelent jót, ha azt látjuk, hogy vontatnak egy autót, de ez is egy olyan munkakör, ami precizitást igényel, hiszen elég néhány centimétert tévedni ahhoz, hogy még nagyobb legyen a baj.

Van azonban egy olyan szint, ami fölött ez már művészetnek számít, épp emiatt a japán tréleresek egy hazai olimpia keretein belül megmérkőzhetnek egymással. A Japán Autós Szövetség (JAF) évente megrendezi a különféle ügyességi feladatokra épülő vetélkedőt a szakembereknek, akiknek a legbonyolultabb helyzetekben is állniuk kell a sarat, hogy ne sérüljenek még jobban a vontatott autók és motorok.

Ennek megfelelően nem kizárólag a vezetésre fektetnek hangsúlyt, hiszen többek közt az sem mindegy, hova és milyen irányból akasztják be a csörlőt – írja a Drive.

Az idei esemény azért lesz különlegesebb, mert a korábbiakkal ellentétben a nézőket is beengedik, méghozzá ingyen, így egészen közelről, a saját szemükkel nézhetik meg, miért is fontos a vontatóautó-sofőrök szerepe. A helyszínen más, kifejezetten gyerekeknek szóló programok is lesznek, például általános iskolás diákokat tanítanak meg arra, hogyan cseréljenek kereket igazi szerszámokkal.