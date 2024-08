Sokan úgy vélik, hogy a Google Maps idővel magába olvasztja a Waze-t, mivel a Google hosszú távú célja egy olyan navigációs alkalmazás létrehozása, amely a két térképszoftver legjobb elemeit ötvözi. Ez azonban egyelőre csak feltételezés, hiszen folyamatosan új frissítéseket kap a Waze, amely azt bizonyítja, hogy az alkalmazás továbbra is önállóan működik a Google Maps-től függetlenül.

A Google legújabb bejelentése a sebességmérő kamerákra vonatkozó értesítéseket érinti, amelyeket vezetés közben kapunk.

Ha Waze-felhasználó vagy, valószínűleg tudod, hogy az alkalmazás értesítéseket küld, amikor sebességmérő kamerák közelébe érsz. Erre jelenleg két módszere van az alkalmazásnak: ikonokat helyez el a térképen (így előre láthatod hol van traffipax), és értesítéseket küld, amikor a kamerák közelébe érsz és mondjuk le van zárva a telefonod kijelzője.

A legújabb frissítéssel azonban a Waze most már nemcsak arra fog figyelmeztetni, hogy kamera van előttünk, hanem azt is megmondja, milyen típusú. Világszerte ismerteti majd az autósokkal, hogy sebességellenőrző kapu, traffibox vagy mobil sebességmérőhöz közeledünk, de azt is előre jelezni fogja, ha egy-egy sávban korlátozzák a sebességet autópályán (ki- és bevezető szakaszokon jellemző).

De azt is láthatjuk majd, hogy a Waze által jelölt kamera éppen sebességet mér, piros lámpán áthaladást figyel, biztonsági öv használatát ellenőrzi vagy éppen a tilos sávhasználatot figyeli. Ahogy az autópályamatricákat ellenőrző rendszereket is megkülönbözteti majd.

Saját tapasztalat Az utóbbi 2-3 hétben rendszeresen közlekedtem az M3, M0 és M7-es autópályákon és azt vettem észre, hogy az autósok nem tudják megkülönböztetni a matrica meglétét ellenőrző kamerákkal felszerelt kisautót a traffipaxoktól. Rendszeresen meg van jelölve a felhasználók által a kisautó, mint rendőrségi ellenőrzés. Ne csináljátok, megtéveszt másokat, sőt indokolatlan lassításra készteti a tapasztalatlan sofőröket, akik akkor is elkezdenek fékezni, ha egyébként nem lépik túl a sebességhatárt, amikor meglátják a rendőségi ellenőrzés jelzést a térképen.

Az új funkció egyelőre nem kapott Android Auto és a CarPlay támogatást, szóval csak az okostelefonok kijelzőjén érhető majd el. De ez tuti, hogy csak idő kérdése.