Soha nem nézte jó szemmel a Ferrari, ha valaki Ferrari-replikát tákolt vagy a saját autóját alakította át. Már százmilliókban mérhető kártérítésért is perelt emiatt, a tavalyi év végén besúgóvonalat is indított a hamisítványok felderítésére az olasz gyártó, ráadásul jutalmat is ígért az eredményes bejelentések után.

A maranellóiak azonban enélkül is eredményesnek bizonyultak a replikák ellen folytatott hajtóvadászatban, tekintve, hogy tavaly 400 ezer hamis, a Ferrari logójával ellátott terméket foglaltak le, aztán semmisítettek meg – írja a Drive. Három replikaautót is bezúztak, azonban azt nem részletezték, hogy milyen autókat próbáltak meg lekoppintani.

Ami a további eredményeket illeti: ruházati cikkek (100 351 db), napszemüvegek (91 229 db), karórák (60 903 db), pénztárcák (57 503 db), parfümök (30 161 üveg), cipők (17 438 pár), hátizsákok (17 231 db), derékszíjak (13 415 db), címkék (11 500 db), labdák (1092 db), modellautók (872 db) és rollerek (800 db) jutottak még a megsemmisített kocsik sorsára.

Ferrari might be one of the world’s most desired brands, but this has a downside – attempts to create counterfeits.

We have always been deeply committed to the integrity and authenticity of our brand and products.

