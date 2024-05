Jelképes havidíj mentheti meg az autósokat a parkolási bírságoktól, igaz, nem itthon, hanem Ausztráliában, ahol egy parkolási cég új szolgáltatást vezetett be. A Parking Made Easy online platform lényege, hogy az emberek azon keresztül bérbe adhatják a kocsibeállójukat vagy a garázsukat, ami nekik plusz bevételt biztosít, míg a parkolóhely után kajtató társaiknak válláról komoly terhet vesz le.

Ha pedig nem kell tilosban parkolniuk, bírságot sem kell fizetniük, csak a már említett, havonta 15 dolláros (AUD) összeget, ami a mostani árfolyam szerint körülbelül 3500 forintnak felel meg. A kezdeményezés ráadásul nemcsak a leendő büntetésektől akarja megmenteni az autósokat, de – már megtörtént szabálytalanságok esetén – a fellebbezési levél összeállításához is segítséget nyújt.

Az erre létrehozott felületre fel is tölthetik a bírságukat az autósok, és még akkor is megúszhatják, hogy fizetniük kelljen, ha a fellebbezéssel nem is jártak sikerrel. Ehhez azonban a szerencsére is szükségük van: minden hónapban kisorsolnak egy büntetést, aminek az összegét visszatéríti a platform, amit a többiek tagsági díjaiból fedeznek. A rend kedvéért jegyezzük meg, hogy a legbiztosabb módszer természetesen továbbra is az, ha sosem parkolunk tilosban.

„Megérjük a bírságokkal járó frusztráció és kellemetlenségeket, ezért reméljük, hogy ez a kezdeményezés segít enyhíteni a sofőrökre nehezedő terheket” – idézi a Drive című ausztrál lap Daniel Battagliát, a Parking Made Easy alapítóját. „Hűséges tagjainknak hálásak vagyunk a támogatásukért, és már várjuk, hogy ezt a programot további bírságtípusokra kiterjeszthessük.”