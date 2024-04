Az USA-ban egyes útszakaszokon a belső sávot csak azok az autók használhatják, amelyben a sofőr mellett más is utazik. Ezek a telekocsi-sávok, (angolul: high-occupancy vehicle lane, HOV-lane vagy carpool lane), amelyekre a pontos szabályozás államonként változhat. Korábban többen is lebuktak, különféle bábukkal az anyósülésen próbálták becsapni a rendszert, és a kreatív ötletek azóta sem fogytak el.

Egyre profibbak az alkalmazott embermásolatok, pár éve még egy UFO-bábbal is próbálkozott valakit, de most befutott egy vérprofi csaló Kaliforniában. Az általa kreált figurát felhajtott kapucnival, napszemüvegben messziről akár el is lehet hinni. Nem is ezért bukott le emberünk, hanem egy másik szabálysértésért. Áthaladt a dupla záróvonalon, így amikor megállította a helyi járőr, akkor kiderült, hogy utasa nem hús-vér ember, hanem Snoop Dog kínai webáruházból rendelt másolata.

Ezzel a rendőrség tulajdonképpen elismeri, hogy a bábu hatékony volt, hiszen a sofőrt nem kapták volna el, ha nem követi el a másik szabálysértést.

Bár ez a bábu nyilvánvalóan valósághűbb volt, mint egy felfújható Grincs (de közel sem olyan vicces), azért nehéz elhinni, hogy ez az ötlet hosszú távon működőképes. Hogy hányan csalnak, és milyen eszközökkel jutnak át az ellenőrzéseken, azt nehéz megmondan, mert csak a látványos leleplezésekről hallunk. Feltételezhető, hogy aki nagyon siet, annak megéri kockáztatni, mert , az ilyen jellegű szabálysértéseket alsó hangon 490 dolláros, a körülbelül 170 ezer forintos pénzbírsággal „jutalmazzák”.