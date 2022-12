Az Egyesült Államok bizonyos útjain külön sávokat alakítanak ki azoknak az autósoknak, akik nem egyedül közlekednek. Azok az autók, melyben többen is utaznak, ezzel előnyhöz juthatnak, ami azért szúrhatja a magányos utazók szemét.

Vannak is olyanok, akik ki akarják játszani a rendszert, inkább kevesebb, mint több sikerrel. Közéjük tartozik az az ember is, akit az arizonai rendőrök kaptak ki a sávból a 10-es autópályán Phoenix mellett a múlt héten. A jobb egyben ülő valamit ugyanis nem lehetett utasnak nevezni: bármennyire emberszerű is, a felfújható grincsbábu nem jogosít fel senkit a HOV-sáv használatára.

A rendőrség Twitteren azt írta, értékelik az ünnepi erőfeszítéseket, de óva intenek attól mindenkit, hogy szabálytalanul vegyék igénybe a sávot. Arról nincs információ, hogy a grincs sofőrje mekkora büntetést kapott tettéért.