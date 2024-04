Budapest utjain bármi megtörténhet, sőt az extrém esetek is ismétlődnek. Így most két év után újra egy olyan autósról készítettek videót, aki nem mezei defekttel, hanem egyenesen a felni fémrészén csúszva közlekedett.

„Erre a tegnapi napon, 2024. április 23-án készült felvételre hívnám fel szíves figyelmüket, melyben újra gumi nélkül, felnin vezettek tegnap valakik a városban (az előző eset két évvel ezelőtt történt, egy Volkswagen Transporter haladt így át egész Budapesten).

Mivel mindketten vigyorogtak, láthatóan jól szórakoztak és tisztában voltak a helyzettel, bár kis túlzással fél kerülettel arrébb is lehetett hallani ezt a földöntúli hangot, amit a felni kiadott (a Blahán tilosban balra és a másik autónak keresztbe kanyarodás már csak egy mellékes zönge). Az aszfaltot nem láttam, hogy károsodott-e” – írta a videót beküldő olvasónk, az Endorfin – Egy taxis napjai YouTube-csatorna üzemeltetője.

A hangerőt mindenki húzza le indítás előtt, mert tényleg szörnyű a zaj:

Rengeteg hasonló külföldi esetet láttunk már. Ilyen volt például a philadelphiai I-95-ös autópályán közlekedő BMW-s is 2019-ben. A helyi rendőrségre több bejelentés is érkezett, hogy egy 6-os BMW felnin közlekedik és aszfaltdarabok röpködnek mögötte, ez pedig veszélyes a többi közlekedőre. Gumi nélkül ráadásul nemcsak a felni, hanem az autó is károsodhat ilyen esetben, hogy a tapadás hiányát ne is említsük.