Az alábbi felvételen azt láthatjuk, ahogy egy VW kisbusz gumik nélkül halad a Boráros téren. A videó készítője azt írta, hogy az Árpád hídnál kapott defektet az ember és egészen Csepelig jutott, ott tört ki a bal első teljesen, és a hátsóból se maradt már sok.

Rengeteg hasonló külföldi esetett láttunk már. Ilyen volt például a philadelphiai I-95-ös autópályán közlekedő BMW-s is 2019-ben. A helyi rendőrségre több bejelentés is érkezett, hogy egy 6-os BMW felnin közlekedik és aszfaltdarabok röpködnek mögötte, ez pedig veszélyes a többi közlekedőre. Gumi nélkül ráadásul nemcsak a felni, hanem az autó is károsodhat ilyen esetben, hogy a tapadás hiányát ne is említsük.

Hamar beérte a kabrió BMW-t a rendőrautó és félreállították – mókás módon épp egy halom gumi mellett –, a vezetőről hamar kiderült, hogy nincs minden rendben nála. Azt azonban nem tudni, hogy ittas volt vagy más tudatmódosító szerek hatása alatt gondolta ezt az egészet jó ötletnek.