A nyolcvanas évek vége már történelmi távra kerül lassan a jelenkortól. Bő három évtized távlatából a korabeli Forma-1, annak szereplői, és az ahhoz köthető emlékek már a legendák vidékét jelentik. A nosztalgiafaktor csúcsra jár, de talán már messzebb is van annál. Az autósport akkori alakjai ma már mesebeli hősként jelennek meg, a mítikus karakterek között pedig kiemelkedik Ayrton Senna.

Minden megnyilvánulása, a villámgyors időmérős körök, a túlvilági esőversenyek csodálatot váltanak ki a rajongókból. A történetnek pedig része a Honda is, és az NSX története. A Honda NSX 1989-ben debütált, és már formájával mutatta, hogy a japánok a Forma-1 után a sportautók között is az élre törnek. A remek kilátású kabint azonban az F-16-os vadászgép pilótafülkéje inspirálta. Motorja 3,2 literes, V6-os szívó benzines, ami 294 lóerejét 7100-as fordulaton adja le és 304 Nm nyomatéka van 5500-tól.

Senki sem tudja pontosan, Ayrton Senna mennyire folyt bele a fejlesztésbe, de a legenda szerint Suzukában pár kör után akadt néhány kritikus gondolata az autóval kapcsolatban: szerinte nem volt elég merev a karosszéria, és ez a vezethetőség rovására ment. A japánok megfogadták a tanácsot, és javítottak a karosszéria merevségén, később pedig a futómű finomhangolásában is részt vett Senna.

Az elkészült példányokból végül két NSX-et kapott a Hondától, a leghíresebb a vörös példány, amiről az ikonikus, autómosás közben lőtt fotósorozat készült, valamint ez szerepel a „Racing is in My Blood” dokumentumfilmben, ahol versenypályán hajtja Senna az utcai sportgépet.

Most ez az autó keres új gazdát, és mondani sem kell, hogy nem mérik olcsón a kivételes kocsit. A piros 1991-es Honda NSX nemrégiben jelent meg az AutoTrader-en az Egyesült Királyságban, nem csekély, 228 millió forintos eladási árral.

Az eladó leírása szerint ez az autó több fotón együtt látható a versenyzővel. A dokumentáció szerint az autót eredetileg Portugáliába küldte a japán gyártó, Senna személyes használatára. Ott szerezte meg a jelenlegi tulajdonos, Robert McFagan.

Ami a tényleges autót illeti, a kiírás szerint 69 000 kilométert futott eddig, vörös fényezése mellé fekete belső jár, és a fotókat elnézve feltehetően remek állapotban van. A hirdetés nem tartalmaz részleteket az autóról, csak annyit, hogy Senna tulajdonában volt, és hogy a tervek szerint augusztusban már ki lesz állítva a Silverstone-i Senna kiállításon. Ezért az eladó „azt szeretné, ha az autót a kiállítás zárása után vennék át”.