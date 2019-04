Bár a Honda NSX második generációja igazi XXI. századi sportautó a turbós motorjával és a hibrid rendszerével meg az összkerék-hajtásával, egyszerűen nem tudja azt a szűretlen élményt nyújtani mint a ’90-es évekbeli első generáció. Igaz, ahhoz az autóhoz még a Honda legnagyobb nevei kötődtek és egy igazi versenyző legenda, Ayrton Senna, aki a finomhangolást adta az egészen 2005-ig készülő sportautónak. Nem csoda, hogy minden formájában rettentő kívánatos autó, ezért egy jól megőrzött példány hajmeresztő összegeket ér. Mint ez itt.

Szerencsére nem minden NSX-et tartanak hét lakat alatt, csíramentes, száraz vitrinben. Sok épített példány és pályára beállított darab is van az NSX-ek között, de mint minden autóból, ebből is előfordulnak patika állapotú, keveset futott, gondosan őrizgetett darabok, melyektől nyilván a vételárhoz képest jóval magasabb összeget várják. Ez az 1994-es évjáratú Acura – tehát amerikai modell – NSX is épp ilyen, aminek épp csak kicsit több mint 300 kilométernyi mérföld van az órájában. A fényezése makulátlan, a belső szinte érintetlen, a motortérből enni lehetne, olyan tiszta. Szinte sír az egész egy jó kis autózásért, de ezt már aligha kapja meg.

3 literes, keresztben beépített V6-os motorja 7100-as fordulatnál adja le 270 lóerős teljesítményét, mellé 285 Nm nyomaték van. Hozzá 5 sebességes kéziváltó társul és persze hátsókerék-hajtás. Álló helyzetből 100-ra 5,9 másodperc alatt gyorsul, a végsebessége 270 km/óra.