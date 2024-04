Havi ötezer forintért megoldható a gyorshajtási bírságok elkerülése – áll egy rendőrségi jelentésben, amely a Traffix.hu birtokába jutott. A lap azt állítja, komplett szolgáltatási szektor épült ki arra, hogy aki szeretne megfoghatatlan, utolérhetetlen fantomként száguldozni, az könnyedén megtehesse. A módszer nagyon egyszerű: papíron el kell adni az autót egy „dobós” cégnek. Ezek a vállalkozások jellemzően egy utolérhetetlen hajléktalan nevén vannak bejelentve, így soha semmilyen postai küldeménnyel nem lehet megtalálni őket.

Az eladással együtt készül egy dátum nélküli másik adásvételi szerződés is, amellyel az eladó bármikor visszaveheti autóját, valamint egy kölcsönadási szerződés, amely birtokában a kocsit továbbra is jogszerűen használhatja, vezetheti ez a korábbi és jövőbeli valódi tulajdonos. És persze kell fizetni valamennyit a szolgáltatásért: a Traffix.hu értesülése szerint csupán pár ezer forintot havonta.

A hatályos szabályozás szerint az objektív felelősség alapján kiszabott közigazgatási bírságok, valamint a matrica nélküli autópálya-használati pótdíjak nem a járműhöz, hanem az üzembentartóhoz, illetve tulajdonoshoz kötődnek. Ha ez a személy (illetve cég) elérhetetlen, a bírság behajthatatlan, a kocsit ténylegesen vezető ember pedig, ha csak el nem kapják egy megállításos akcióban, sosem lát többé semmilyen csekket, akármilyen gyorsan is tép át a VÉDA-kapukon, akárhányszor hajt fel a sztrádára. De még ha meg is állítják, akkor is csak az aktuális, egy darab bírságot kell befizetnie.

A Traffix.hu azt állítja, hogy a dobós cégeket a biztonság kedvéért a vállalkozók időről időre, nagyjából évente eldobják (innen a név), pontosabban lecserélik: országosan több száz jellegzetes nevű fantomcég passzolgatja egymásnak ezeket a megbüntethetetlen autókat. Ezt könnyen megtehetik, hiszen az átíratás egyik autókereskedő cég nevéről a másikéra illetékmentes. Mivel ezek a cégek száznál is több kocsit menedzselnek, összességében tízezres nagyságrendű szabadon száguldozó kocsiról beszélünk, a behajthatatlan bírságok pedig éves szinten milliárdos tételt tesznek ki a közlekedésrendészet adatai szerint.

A rendőrség szerint ráadásul ezek a számok folyamatosan nőnek. A dobós céges autózáshoz köthető behajthatatlan bírságok aránya Budapesten már öt évvel ezelőtt is csaknem elérte az összes objektív felelősség szerinti bírságolás csaknem öt százalékát. Ezek a kocsik egyébként jellemzően nem drága, új prémiumautók, sok köztük a kifejezetten idős, kis értékű jármű. Így aztán nem csoda, hogy az utolérhetetlen tulajdonosú autóval közvetlenül nem összekapcsolható sofőr hajlamos baleset okozása esetén vagy rendőri intézkedés során az elmenekülést választani.

A Traffix.hu szerint a hazai közlekedésrendészet több mint öt éve ismeri ezt a jelenséget, de mindezidáig sem a Belügyminisztériumon belül, sem más minisztériumok bevonásával nem sikerült megoldást találni a problémára, hiába említették a nyilvánvaló közlekedésbiztonsági aggályok mellett a behajthatatlan bírságokból származó, évi több milliárdos bevételkiesést is különböző fórumokon. A lap úgy tudja, a dobós cégek törvényen kívüli autóinak ügyét jelenleg kormányszinten tárgyalja az államigazgatás.