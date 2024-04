Jópofa reklámfilmben próbálja meggyőzni a Hyundai amerikai ügyfeleit arról, hogy az autonóm autók biztonságosnak. A próbálkozásra magyarázatot ad, hogy egy nemrégiben végzett felmérés szerint lényegesen nőtt a bizalmatlanság az önvezető technológiával szemben: a megkérdezettek csaknem kétharmada vallotta be félelmét.

Hogy javítson az autonóm járművek megítélésén, a dél-koreai márka megbízott egy nevadai vizsgabiztost azzal, hogy vizsgáztassa le úgy az Ioniq 5 önvezető változatát, mintha egy leendő járművezető-jelölt lenne. Nem kis meglepetésre sikerrel vette az akadályokat a forgalmi vizsgán, pedig szigorú vizsgáztatót kapott: Kandice Jones 25 éve foglalkozik vizsgáztatással, elmondása szerint diákok ezreit buktatta meg „a közbiztonság érdekében”, míg a nála sikeresen letett vizsgák aránya csupán 16 százalék.

A sikeres Las Vegas-i forgalmi vizsgát követően az Ioniq 5 jogosítványt is „kiállították”, és bár azzal valószínűleg sok hús-vér sofőrt lepipált, hogy betartotta a sebességhatárokat, biztonságosan végrehajtotta a sávváltásokat és a különböző rutinfeladatokat, továbbá a stoptáblánál is megállt – mint azt közleményében a Hyundai is sugallta –, természetesen az okmány képletes.