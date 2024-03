MEGÁLL AZ ÉSZ #41 📍Helyszín az M7-es autópálya napos időben. Baleset miatt torlódik a forgalom. 🚗A szinte már álló sorhoz érkezik egy kocsi, nem kis sebességgel. Az autó mozgásából az látszik, hogy ugyan a sofőr fékezett, de a felvétel alapján, nem tudta eldönteni, hogy a korábban elvesztett párszáz méter féktávot, melyik sávban pótolja. 🔀A sofőr először a külső sáv felé vette az irányt, majd visszahintáztatta a belső sáv felé az autót. 😱 Azért, hogy elkerülje a balesetet, elrántotta a kormányt megint a külső sáv felé, de sajnos így is elkapta a belső sávban haladó autó hátulját, amit előbb a belső, majd a külső szalagkorlát felé lökött, ő maga pedig a belsőnek ütközött. ☝A "mutatvány" és a követési távolság hiánya miatt, sokaknak kellett vészfékezniük, hogy ne történjen újabb ráfutásos baleset. ‼️ Nem tudjuk elégszer elmondani: odafigyelés, sebesség, követési távolság! Tanulság: ❗️mindig tartsák be a követési távolságot! ❗️ha úgy érzik fáradnak, a legközelebbi pihenőben álljanak meg! ❗️egyértelműen és időben jelezzék a sávváltást, előzést! ❗️mindig az út és látási viszonyoknak megfelelően vezessünk, beleértve a forgalom folyamatos változását is és a sebességet is eszerint válasszuk meg! ❌ A figyelmetlen és/vagy hibás döntésekből, valamint a helytelen vezetési stílusból balesetveszélyes helyzetek vagy éppen balesetek alakulhatnak ki. 👥 A közlekedés társas-játék! Vigyázzunk egymásra! 👷🏼 Vezessenek óvatosan! #mkif #azorszagutja #baleset