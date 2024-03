Ritkán szerveznek olyan motorsport-eseményt, ami kizárólag a csikorgó gumikról és az üvöltő motorokról szól, márpedig létezik olyan extra, amivel még lehet emelni az egyébként is szédítő fordulatszámon. Négyezer szurkoló a dél-afrikai Fokvárosban kísérhette figyelemmel a Red Bull Shay’ iMoto nevű rendezvényt, amit egy-két kivételtől eltekintve hosszú évek óta megrendeznek – idén egy év kihagyás után, március 16-án tért vissza.

A hagyomány az 1990-es évekre vezethető vissza, amikor a driftelés épp csak bekerült a köztudatba Dél-Afrikában, ugyanakkor a helyiek körében hamar felkapott lett, mivel lehetőség adódott a szórakozásra a bűnözői világon kívül. Eleinte még szabályok sem voltak, ám a Red Bull a dinamikusan növekedő népszerűségre tekintettel szárnyai alá vette az eseményt. A mezőny főleg BMW 325i-kből áll, a résztvevők pedig gumiégetés közben különböző hajmeresztő mutatványokkal szórakoztatják magukat és a nézőket. Ha kell, nemcsak kihajolnak, de ki is ugranak az ablakon, és attól sem riadnak vissza, ha a fejüket mindössze milliméterek választják el a talajtól.

Hogy mennyire látványos a Shay’ iMoto, arról a képek is árulkodnak – itt van belőlük egy csokornyi, a képre kattintva ugyanis galéria nyílik:

Aki igazán belevaló, egyszerre driftel és táncol 1 /13 Austin Kruger (Fotó: Tyrone Bradley/Red Bull Content Pool) Austin Kruger (Fotó: Tyrone Bradley/Red Bull Content Pool) Fotó megosztása: 2 /13 Elias Hountondji (Fotó: Tyrone Bradley/Red Bull Content Pool) Elias Hountondji (Fotó: Tyrone Bradley/Red Bull Content Pool) Fotó megosztása: 3 /13 Samkeliso "Sam Sam" Thubane (Fotó: Tyrone Bradley/Red Bull Content Pool) Samkeliso "Sam Sam" Thubane (Fotó: Tyrone Bradley/Red Bull Content Pool) Fotó megosztása: 5 /13 (Fotó: Mpumelelo Macu/Red Bull Content Pool) (Fotó: Mpumelelo Macu/Red Bull Content Pool) Fotó megosztása: 6 /13 (Fotó: Mpumelelo Macu/Red Bull Content Pool) (Fotó: Mpumelelo Macu/Red Bull Content Pool) Fotó megosztása: 7 /13 Chadwin "Boksie" Hadjie (Fotó: Mpumelelo Macu/Red Bull Content Pool) Chadwin "Boksie" Hadjie (Fotó: Mpumelelo Macu/Red Bull Content Pool) Fotó megosztása: 9 /13 Chadwin "Boksie" Hadjie (Fotó: Mpumelelo Macu/Red Bull Content Pool) Chadwin "Boksie" Hadjie (Fotó: Mpumelelo Macu/Red Bull Content Pool) Fotó megosztása: 10 /13 Chadwin "Boksie" Hadjie (Fotó: Tyrone Bradley/Red Bull Content Pool) Chadwin "Boksie" Hadjie (Fotó: Tyrone Bradley/Red Bull Content Pool) Fotó megosztása: 11 /13 Chadwin "Boksie" Hadjie (Fotó: Mpumelelo Macu/Red Bull Content Pool) Chadwin "Boksie" Hadjie (Fotó: Mpumelelo Macu/Red Bull Content Pool) Fotó megosztása: 13 /13 Chadwin "Boksie" Hadjie (Fotó: Tyrone Bradley/Red Bull Content Pool) Chadwin "Boksie" Hadjie (Fotó: Tyrone Bradley/Red Bull Content Pool) Fotó megosztása: Fotó megosztása:

Új győztest is avatott a fokvárosi viadal Chawdin Hadjie, azaz Boksie nem mást, mint Sam Samet, vagyis a kétszeres és regnáló bajnok Samkeliso Thubane-t győzte le. Az már a mezőny összetételen is egyre jobban meglátszik, hogy a mai fiatalságot is egyre jobban beszippantja ez a műfaj, amire nem, illetve nem csak sportként tekintenek, hanem egyfajta kultúra, ami versenyzőgenerációkat köt össze. A szervezők célja, hogy ez a kultúra újabb városokat hódítson meg, majd idővel a világtérképre is felkerüljön.