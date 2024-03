Az idei AMTS nem szűkölködik a KGST-korszakból származó járművekből sem. Az itt kiállított autók szinte egytől-egyig valamilyen módosítást kaptak, de tulajdonosaik olyan jó érzékkel nyúltak az alapanyaghoz, hogy le a kalappal. És itt kell megemlíteni a simsonos-alakulatot, amelyek szintén csodásan festenek a pavilonban.

Felejtsd el a korai kétezres évek predátorarcú, igénytelen módon épített Halálos iram-utánzatait, itt már olyat csak elvétve találsz. Nagyot változott az ország, és a régió, legnagyobb tuningshowja az évek során.

A budapesti Hungexpón rendezett AMTS H-pavilonjában – ahogy tavaly is – idén is megtaláljátok a Vezesst. Egy gyönyörű Maserati GranTurismót nézhettek meg közelről a standunkon, és ha elég szerencsés vagy, még vezetheted is. Nyereményjátékkal várunk, amin a fődíj a GranTurismo vezetése, de egy Levantét kicsiben is hazavihetsz magadnak, ha fortuna neked kedvez.