15 ország, 290 kiállítója egy helyen. 2024. március 22-24. között zajlik az Auto, motor és tuning show. Nagyjából 1500 jármű várja a látogatókat a 125 000 négyzetméteres kiállításon, köztük az új Maserati GranTurismo a Vezess standján. Négy másodpercnél rövidebb 0-100 km/órás sprint és 300 km/óra feletti végsebesség.

Ismerd meg jobban a csodás modellt! Az olasz kétajtós különlegességet szombaton 11 órakor élőben bemutatjuk az AMTS-en.

A korábbihoz hasonlóan idén is egy pihenősarokkal várunk benneteket az AMTS-en, hogy ha elfáradtatok a rendezvény pörgésében szusszanhassatok egyet. Látogassatok meg minket a H pavilonban, kényelmes babzsákokkal és óriás kivetítővel készülünk! Ha nálunk jártok, most utoljára megszerezhetitek a 2024-es Vezess Katalógust, amely mellé ajándékot is adunk.

Játszhattok is a Vezessel, amelynek fődíja Maserati élményvezetés, de nyerhettek egy távirányítású Maserati modellautót is.

A háromnapos eseményen 20 autómárka újdonságai mellett tuningcégek és klubok járműveim túl az autós háttéripar szereplői is felsorakoznak. A külső helyszíneken drift és offroad show zajlik majd. Számos program várja a kisgyerekkel érkezőket is, így a Vezess standjára is érdemes lesz benézni a kicsikkel.

Találkozzunk a Hungexpo H pavilonjában március 22-24 között!

