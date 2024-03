Miközben felszállt, leesett a United Airlines csütörtöki, San Franciscóból Oszakába induló repülőgépének egyik kereke. Az esetről készült felvétel szerint szinte azonnal, alig néhány másodperccel azután, hogy a gép elemelkedett a földtől, elhagyta a bal oldali, hatkerekű futóművének jobb hátsó kerekét.

Több autóban is kárt okozott a Boeing 777-200-as elszabadult kereke, mivel az a San Franciscó-i nemzetközi repülőtér dolgozói parkolójában ért földet. A hatóságok tájékoztatása szerint személyi sérülés nem történt. Az incidens idején – a légiutas-kísérőket és a pilótákat is beleértve – összesen 249 ember, köztük 235 utas tartózkodott a fedélzeten. A történtek után átirányították az Oszakába indult járatot, és Los Angelesben hajtott végre biztonságos kényszerleszállást – írja az ABC7.

United Airlines Boeing 777-200 (N226UA, built 2001) lost the aft inner wheel on the left maingear moments after getting airborne from runway 28L at San Francisco-Intl AP (KSFO), CA. The wheel fell into a parking lot demolishing a parked car. No one on the ground was injured.… pic.twitter.com/xflQzYhxuX

— JACDEC (@JacdecNew) March 8, 2024