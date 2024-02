A forgalomban lévő hazai autók átlagéletkora immár a 16 évet közelíti, és ebben a korban garantált, hogy ilyen-olyan apró hibák már a legmegbízhatóbb típusokkal is előfordulnak. Joggal tesszük fel magunkban a kérdést, ha ez az átlag, akkor milyen a merítés alja?

Erre a kérdésre ad választ a pilisvörösvári rendőrök által megosztott Facebook videó, amiben egy közúti ellenőrzés döbbenetes alanyát mutatják be alaposan. A hazánkban is gyártott Suzuki Swift gyakorlatilag zombi, még mozog, de autónak messziről sem mondható, ajtaját spanifer tartja, a karosszéria teljesen szétrohadt, a gumik kopaszra koptak, a biztonsági öv nem működik. Az örök túlélő, a golyóálló japán hajtáslánc tartja még életben, és bizonyítja, hogy szó szerint leszakadhat róla az autó, ez a motor akkor is ketyegni fog.

a videó a hirdetés után indul

Az már más kérdés, hogy általában nem jókedvükben járnak az emberek otthon eszkábált, facsavarral tákolt, foltozott autókkal. Az üzemanyag, alkatrészek ára, aszervizek óradíja komoly emelkedésen van túl, és a folyamat nem állt meg, miközben az öreg autóállomány egyre erodálódik.