De jól szól az öthengeres – örültem nemrég a 124-es dízel kombiban az ércesebbé váló kipufogóhangnak, egészen addig, amíg meg nem láttam a félrebillent kipufogódobot a lökhárító alatt. Elszakadt a dobot felfüggesztő gumikarika, amit hamar, de provizórikusan pótoltam.

Nem sajnáltam a drótot, mintha vontatókötelet fontam volna belőle, tartotta rendesen a keresztdobot. A telefonban csak Kipufogós Józsiként tartalékolt szakembertől később megtudtam, hogy a rugalmas tag (flexibilis cső) nélküli, régi konstrukciójú kipufogórendszerrel nem volt jó ötlet ennyire mereven felfüggeszteni a dobot, de hozzam el, megjavítja.

Élveztem az autó hangját, de pár száz kilométert mehettem csak, amikor a fület simogató zengés egyre ordenárébb traktorhangnak adta át a helyét. A rozsdás kipufogócső középső része is eltört, épp a vezetőülés alatt és az autó megmutatta, milyen vállalhatatlanul bömböl, ha nem tompítja a zajokat a kipufogórendszer.

Átgurultam a kocsival Pátyra, az aranykezű mester kivágta a rossz részt és belehegesztett egy új csőszakaszt. Munka közben ömlöttek a perzselő szikrák Józsira, aki rövidujjúban, rezzenéstelenül tűrte az izzó parázsszilánkokat. Egyszer egy ügyfele megkérdezte tőle, hogy hideg-e a szikra, azért nem ugrál előle. Nem válaszolt neki semmit. A hölgy valószínűleg még nem látta, ahogy a szikraeső lángra gyújtja a padlón az olajfoltokat felitató forgácsot.

Amikor még szépen szólt az elején a repedt kipufogó

Esztétikai igényeim nem voltak a hegesztési varrat szépségével kapcsolatban, a csövön úgysem ez volt az első javítás. Jót beszélgettünk, megcsodálhattam a mester 30 év körüli, de újszerű szívódízel Corolláját a műhely előtt és jattal együtt 15 ezer forintot fizettem a beavatkozásért.

Nem nagy kiadás ahhoz képest, hogy az éktelen zajjal megérkező kombival duruzsolva tolattam ki a műhelyből és ismét abba az illúzióba ringathattam magamat, hogy a mechanikus adagolós szívódízellel a világ végére is eljutnék. Még akkor is, ha az én 124-esem sajnálatosan messze van a 3 990 000 forintra kiírt hathengeres, egygazdás és rozsdamentesnek hirdetett W124 280 E állapotától.

Mi megy tönkre a kipufogóban?

Innen jött az ötlet, hogy írjunk a kipufogó-javításról, a téma feldolgozásához a Kipufogó Klinikán kértem segítséget, hol másutt? Az itt megismert szakemberek 2-3-4 évtizede foglalkoznak kipufogók javításával, komplett kipufogórendszerek legyártásával a leömlőtől a polírozott nemesacél végekig, ideértve a katalizátorhibás autók gyógyítását is.

Tapasztalataik szerint a mai autókban legtöbbször a rezgéscsillapító tagok mennek tönkre a rendszerben. Flexibilis csőből lehet egy vagy kettő a motor közelében, egészen ritkán három is a kipufogórendszerben. Utóbbira a bokszermotoros Subarukban van példa.

Miért kell cserélni, ha szemre jó?

Ha valahol tömítetlen a kipufogórendszer, a kifújó égéstermék feketére színezi azt a helyet. Tehát a sötét foltoknál keressétek a repedéseket! A kipufogórendszer tömörségét mosogatószeres, habos víz ráspriccelésével is ellenőrizhetitek lehetőleg még hideg motornál. Ahol bugyborékol, ott a hiba.

Sokszor nem látszik kívülről a hátsó hangtompító dobon, ha elhasználódott. Belülről rohad szét, a lemezeket megeszi a hő és kipufogógáz vízgőztartalmából kicsapódó kondenzvíz. A dob külső palástja alul még ép lehet, amikor felül már szétnyílt a kormos lyukaknál, de ez csak akkor látszik, ha leakasztjátok a kipufogót.

Ennyibe kerül a javítás

Érdekes, hogy a tömör, de rugalmas fémhálóként működő flexibilis csövekből a nagyobb teljesítményű autókban inkább rövidebbekkel találkozni, a kis benzines szívómotorú átlagautókban hosszabbakkal. Tehát nem a Jaguar XF-hez való a 200 milliméter körüli flexicső és a C Corsához 100-120-as, hanem fordítva. A javítás költségét viszont nem a rezgéscsillapító elem mérete határozza meg, hanem a hozzáférhetősége.

Ha a flexicsőnek is hívott rugalmas rezgéscsillapító tagot kell cserélni, az 10-15

év körüli átlagos autókra 30-50 ezer forintba kerül itt a munkadíjjal együtt. Az árkülönbség nem az alkatrészáron vagy a flexibilis cső hosszán múlik, inkább a csere munkadíja térhet el felfelé.

V6-os és V8-as motorú autókon sokkal nehezebb lehet eljutni a hibás alkatrészhez, megtalálni az egérlyukat, amin át hozzáférhető a hibás alkatrész csavarja. Egyes autókban elég sok mindent le kell bontani, majd visszaépíteni a műtéthez.

Macerás autó ebből a szempontból a Porsche Cayenne és a rokonsága is, az Audi Q7 vagy a VW Touareg. A kipufogórendszer motorközeli eleminek cseréjéhez szükséges lehet lejjebb ereszteni a bölcsőt, az első futómű segédvázát, vagy ki kell venni a klímahűtőt, legrosszabb esetben az egész motort és a sebességváltót.

Drágább a hosszirányú doboknál a keresztben elhelyezett kipufogódobok cseréje. Sok népszerű autó fut keresztdobbal, köztük a Suzuki SX4 S-Cross és a VW konszern PQ35-ös padlólemezére épülő autók, így a 2003 utáni Audi A3 8P, a Golf V, az Octavia második generációja, de a 2008 utáni szép Mitsubishi Lancerben is ilyen van.

Árcsökkentő tényezők

Csökkentheti a javítási költségeket, hogy a szakismeretből és a helyi gyártásból fakadóan itt kis elemek cseréjével is meg tudják javítani a kipufogót, ami szükségtelenné teszi egy nagyobb és drágább egység cseréjét. Ennek különösen az összetettebb kipufogógáz-utánkezelést igénylő modern dízeleknél van jelentősége.

Mérsékelheti az is a kiadásokat, ha a gyári díszítő krómvég jó állapotban van, így egy ép csőszakasszal együtt leflexelhető a régi csőről és a végződés egy polírozás után visszahegeszthető az újra. Ha díszes újat veszel, az egy oldalra nagyságrendileg 15-20 ezer forintba kerül, két oldalra ennek a duplája, 30-40 ezer forintos tétel.

Pár óra elég a gyártáshoz és a cseréhez

Mivel az itteni szervizmunkatársak fejében, kezében több évtized tudása összpontosul, számomra váratlanul gyorsak voltak a javítások. Másutt néha még az udvarról sem állnak be a műhelybe a kocsival annyi idő alatt, amíg itt már a következő kocsi araszol az emelőre. Amíg a szakemberektől okosodtam témában és fotóztam, pár óra alatt elkészült és felkerült egy komplett, két ágú kipufogórendszer a Subaru Forester alá, három flexibilis taggal és két hátsó dobbal.

Mint az autójavítás más területein is, itt is ráfizetés a gagyi pótalkatrész. A legsilányabb utángyártott rezgéscsillapító tagok akár egy évet sem bírnak ki, míg egy normálisnak 4-5-6 évet el kellene mennie, amennyit általában a kipufogórendszer csövei és a dob vagy dobok is kibírnak, bár turbódízel autókban – a feltöltő fojtó hatása miatt –hangtompító dob nélkül is működhet a kipufogó.