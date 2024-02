Szinte megállt az idő egy telken az egyesült államokbeli New Hampshire-ben, ami különösen az autók szerelmeseinek jó hír, ugyanis a közel 7,3 hektáros területen feltételezhetően évtizedek óta rozsdásodik több mint 300 veteránautó – vette észre a Sun.

Ami a szabad ég alatt hagyott autókban közös, hogy azok 1970 előtt gyártott, amerikai modellek: többek között Chryslerekről van szó, de olyan ritkaságok is találhatóak közöttük, mint egy DeSoto vagy egy Nash Metropolitan. A telekkel együtt ezeket a régiségeket is eladják, így sokaknak igazi kincsesbánya lehet, még akkor is, ha közel 400 ezer dollárért, átszámítva körülbelül 145 millió forintért hirdették meg a Zillow oldalán.

A képre kattintva galéria nyílik:

Az egyre nehezebben beszerezhető, antik autóalkatrészek miatt kétségkívül a kert teszi igazán érdekessé a telket, noha azon egy, az autók egy részéhez hasonlóan rozoga állapotú, régi bútorokkal berendezett faház, annak télikertjében pedig még pezsgőfürdő is található.

„Ez egy ritka lehetőség a megfelelő személynek” – írják a hirdetésben. „Nem szabad megfeledkezni arról, hogy a klasszikus autók, valamint azok, akik szeretik őket, teljesen más szintet képviselnek. Az esetükben nem a hatékonyság és a sebesség, hanem az élmény, a stílus, az exkluzivitás és a kivitelezés időtlensége fontos.”