Meghatározó szerepet tölt be a Porsche fennállásában a 356-os modell, azt ugyanis a stuttgarti márka első sorozatgyártású autójaként tartják számon. Olyan szinten a kezdetekre vezethető vissza a típus, hogy annak összeszerelését még az ausztriai Gmündben kezdték meg, és nagyjából 50 darab után költöztették Zuffenhausenbe.

Hivatalosan tavaly ünnepelte a 75. születésnapját a Porsche 356 – a jeles alkalomra egy tanulmányautóval is előállt a márka –, viszont az igazság az, hogy a típus története hosszabb ideje íródik, és a középfarmotoros prototípust mutatták be 1948-ban, ugyanakkor még a második világháború előtt tervezték. Amellett, hogy itthon is nagy becsben tartják, a kaliforniai (USA) Emory Motorsports kifejezetten a „nulladikkal” együtt összesen négy korszakot megélt Porsche-ikonra specializálódott, így időnként felbukkan egy-egy látványosan restaurált és/vagy átalakított 356-os:

A képeken is látható, 1958-as évjáratú 356A-t 2021-ben vásárolta meg a csapat, majd több mint két éven át dolgozott fáradhatatlanul az átalakításán.

A képre kattintva galéria nyílik:

Egészen a fémig lecsupaszították a karosszériáját, melynek jól áll a metálkék fényezés és a fekete puhatető kombinációja. Több ponton is változtattak az eredeti vonalvezetésén, továbbá a kerekeket 16 colos alufelnikre cserélték. Az utastér sem maradt érintetlenül: a fix háttámlájú kagylóüléseket immár Hydes konyakbőr díszíti, és amíg a fa váltógomb és a háromküllős kormánykerék a múltat, a bluetoothos audiorendszer a jelent idézi.

Mégis a legnagyobb átalakuláson a motor esett át. A régi, ötgangos kézi váltóval szerelt 356-ost immáron a Rothsport Racing teljesen új, 2,6 literes négyhengeres erőforrása hajtja. Az új blokk állítólag 260 lóerős teljesítményt ad le, ami több mint a négyszerese annak, ami a típusra leginkább jellemző, 1,6 literes, szintén négyhengeres bokszermotorja képes volt a maga 60 lóerejével.

A kemény munka gyümölcsét a Bring A Trailer oldalán bocsátották árverésre. A magyar idő szerint a péntek esti órákban lezárult árverésen 802 ezer dollárért, azaz majdnem 288 millió forintért csaptak le a 66 éves Porschére. Ez jócskán felülmúlt minden előzetes elképzelést, hiszen a becslések alapján félmillió dollár, azaz 180 millió forint körüli vételárra számítottak.

Az egy generációval későbbi 356B-t pár éve testközelből csodálhatta meg a Vezess. A bemutatóvideónk ide kattintva érhető el: