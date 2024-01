A gyorshajtás általánosságban is csábító lehet, a jelenséget pszichológusok is vizsgálják. A Traffix.hu a The Conversation című magazin cikke alapján foglalkozott a leggyakoribb okokkal.

1. Csak hiszed, hogy gyorsabban odaérsz

Talán az egyik legnagyobb mítosz a gyorshajtással kapcsolatban, hogy rengeteg időt spórolsz vele. Valójában a sofőrök túlbecsülik, hogy mennyi időt takarítanak meg a gyorsabb vezetéssel. Egy vizsgálat során, amelyben GPS-rendszereket szereltek fel a résztvevők autóira, a sofőrök átlagosan két perc utazási időt takarítottak meg hetente azzal, hogy gyorsabban hajtottak a megengedettnél.

2. A gyorshajtók gyakran eleve kockázatvállalásra hajlamosabb személyiségek

Egyes járművezetők nagyobb valószínűséggel száguldoznak, mint mások. A visszaesők nagyobb valószínűséggel férfiak, fiatalabbak vagy korábban balesetben érintettek. Azok a járművezetők, akik hajlamosak az impulzusok hatására cselekedni, és változatos „izgalmas” élményeket keresnek, vagy azok, akik hamarabb dühbe gurulnak vagy agresszívak, szintén nagyobb valószínűséggel száguldoznak. Ez azért van így, mert ezek a személyiségjegyek általában véve, és nem csak a volán mögött összefüggenek a kockázatos viselkedéssel.

3. Te és barátaid szerint a gyorshajtás rendben van

Azok a sofőrök, akik általában gyorshajtanak, ezt társadalmilag elfogadhatónak tartják, és vannak olyan barátaik vagy családtagjaik, akik szintén gyorshajtanak. Ezek a járművezetők azokhoz képest, akik nem száguldoznak, kisebb valószínűséggel tartják kockázatosnak a gyorshajtást, vagy érzik úgy, hogy elkapják őket. Hasonlóképpen, a gyorshajtást tervező járművezetők is hasonlóan vélekednek. Úgy gondolják, hogy a gyorshajtás társadalmilag elfogadható, és kicsi az esélye annak, hogy elkapják őket vagy balesetet szenvednek.

4. Arra reagálunk, ami történik

A gyorshajtás másik fontos tényezője, hogy mi történik éppen a sofőrökkel, illetve hogyan érzik magukat. A késés vagy a váratlan késések miatti időnyomás gyorsabb sebességhez vezethet. A gyorshajtás része lehet az agresszív vezetési stílusnak, a frusztráló vezetési helyzetekre adott agresszív reakciónak, vagy olyasminek is, ami azelőtt történt, hogy a sofőr autóba ült.

Hogyan kerüld el a gyorshajtást:

tervezd meg az útvonalat, és hagyj több időt a váratlan késések esetére;

hosszú út esetén tervezz szüneteket, ez segít csökkenteni a fáradtságot és a frusztráció lehetőségét;

ha lehetséges, telefonálj előre, hogy szólj valakinek, ha késni fogsz;

vedd figyelembe a baleseti kockázatokat és a gyorshajtással járó balesetekben a súlyos sérülések nagy valószínűségét;

légy tisztában azzal, hogy a sebesség-ellenőrzés általában megnövekszik az ünnepek alatt, és „bárhol, bármikor” előfordulhat;

használd az autód vezetőtámogató rendszereit, például az intelligens sebességasszisztenst, vagy más olyan rendszereket, amelyek tanácsot adnak vagy szabályozzák a sebességet! Ezek segítenek csökkenteni a gyorshajtás kockázatát.

Találhatsz módot arra is, hogy kezeld a frusztrációt vagy a dühöt, amely gyorshajtáshoz vezethet:

gondold át a helyzetet, és kérdezd meg magadtól, hogy mennyit számít, ha késel;

összpontosítsd a figyelmedet, és helyezd előtérbe saját, utasaid és más közlekedők biztonságát, illetve a gazdaságosságot (a sebességkorlátozás betartása jellemzően kevesebb üzemanyagot fogyaszt);

változtass útvonalat, vagy használj olyan navigációt, mely nyomon követi a becsült érkezési időt;

mérlegeld, hogy viselkedésed hogyan befolyásolja a többi járművezetőt vagy utasaidat;

légy tudatában annak, hogy az autóba való beszállás előtti érzéseid valószínűleg befolyásolják vezetési szokásaidat!

És ne felejtsd, hogy valaki vár téged, és azt szeretné, ha biztonságban megérkeznél!