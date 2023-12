Értem, hogy vicces, próbálnak kicsit lazábban kommunikálni – és van, hogy sikerül is -, mi itt a Vezessnél értékeljük ezeket a kis TikTok-szösszeneteket (a karácsonyi ének különösen jó volt), de a legutóbbi „jótanács”, most kicsit félre csúszott.

A felvételen az hangzik el, hogy ha havas útviszonyok között túl gyorsan próbálsz meg bevenni egy kanyart, akkor az történik, amit láthatunk a videón. Pedig nem. Oké, hogy az üzenet az, hogy könnyedén kicsúszhatsz, de sajnos rossz példával mutatták meg, ami estleg félre is vezetheti a rutintalanabb sofőröket. Nézd meg, aztán beszélünk róla.

1.- Ezzel az autóval így csak nagyon extrém esetben lehet kicsúszni, ugyanis a VW Jetta elől hajt, így sokkal hamarabb lesz alulkormányzott, ha tapadást veszít, mint túlkormányzott. Azaz orral kifelé fogsz lecsúszni az útról – vagy át a másik sávba, ami még veszélyesebb -, nem az autó fara fog kitörni.

2.- Egy kicsúszásnál ritkán rántja be az ember a kéziféket, pedig a VW sofőrje ezt tette, csak így sikerült imitálnia a „megpördülést”. Ha megcsúszik az autó még véletlenül se rántástok be a kéziféket! Láthatóan nagyon képzett sofőr ül a Gépjárműben, hiszen általában raliversenyzőktől látjuk azt a megoldást, hogy kézifékkel próbálják az alulkormányzottságot csökkenteni, hogy a jármű be tudjon fordulni.

3.- Amikor a kéziféktől túlkormányzottá válik az autó, akkor szükség lenne az ellenkormányzásra, a rendőrség videóján ezt szintén nem látni. Alulkormányzottság esetén sajnos kevés menekülő út van, ameddig lehetséges csökkenteni kell a sebességet. Ilyenkor még úgy lehet stabilizálni az autót, hogy egy pillanatra még inkább a kicsúszás irányába kormányozzunk (igen, ez furán hangzik, és az agyunk is ellenkezni fog, de működik, plusz nagyon-nagyon kevés időnk van rá), így megszűnik a kerekek csúszása, a fék újra hatékony lesz és a kormányzás is visszakerül a kezünkbe.

A fent leírtakat remekül be lehet gyakorolni egy vezetéstechnikai tréningen, ahol szimulált, biztonságos körülmények között játszhatjuk el a megcsúszást.