A karácsonyi hangulat a hajánál fogva ragadta meg a magyar rendőrség fejét és az arcát beletörölte egy kézzel festett, Herendi porcelán tányér bejglibe. De mielőtt azt gondolnád, hogy ezzel bármi gond van, akkor megnyugtatunk, nincs, sőt imádjuk!

Nem gondoltuk volna, hogy sikerül überelni az egri várban készített, hegedűs videót, de ezért szép az élet: néha úgy dob meg egy „All I Want For Christmas Is You”-val, ahogy nem számítanál rá.