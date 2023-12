Húsz éve még a kínai autóipar csupán az európai típusok koppintásait tudta felmutatni. Ezek külsőre már egész autószerűek voltak, mint például a Jianling Landwind, ami az Opel Frontera kínai megfelelőjeként került forgalomba. Csakhogy a törésteszten kegyetlenül elvérzett, papírként gyűrődött a karosszériája, ez a kép pedig beleégett az autóvásárlók agyába.

Ezen a helyzeten akarnak a kínai gyártók erős marketinggel javítani. A hivatalos teszteken elért jó eredmények mellé látványos kínzásokkal mutatják meg, hogy mennyire bírják a strapát az újabb típusok.

Pakoltak már autóik tetejére tankot, és építettek szabadidő-autókból tornyot, most pedig jött a tüzes acélgolyó is. Ezt vetették be a Hongqi HS5 ellen, a SUV kapott keményen oldalról, alágyújtottak alulról, átküldték pár téglafalon, és végül még a tetejére ejtettek egy másik roncsautót is.

Kinyílt légzsákokkal, körbetört karosszériával, de saját kerekein hagyta el a helyszínt. A Hongqi HS5 egy 4,7 méter hosszú, méretesebb kompakt SUV, amiben négyhengeres, kétliteres, 251 lóerős motor hajt.