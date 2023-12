Gyál térségében vették videóra pénteken, ahogy az M0-s autóúton egy régebbi Opel Astra kombi szikrázó felnivel poroszkált a leállósávban, majd letért az útról:

A videót a Bp-i Autósok egyik olvasója készítette, az oldal pedig a felvétel nyomán megkérdezett egy gumisműhelyt a látottakról. „Elképesztő felelőtlenség így közlekedni” – kommentálták. Hozzátették, az aszfalt már a felni jó részét is ledarálta, ezért tűnik úgy, mintha már az sem lenne rajta az Astrán.

Több hasonló eset is történt az elmúlt években Budapesten: mint arról a Vezess is beszámolt, tavaly egy Volkswagen kisbusz szelte át felniken a fővárost, míg idén tavasszal egy finoman szólva defektes Fiattal indultak útnak. Az előbbi esetet a hatóságok sem hagyták annyiban; a Volkswagen sofőrjéről ráadásul kiderült, hogy ittasan vezetett, így három hónapra a jogosítványát is elvették.

A KRESZ világosan fogalmaz arról, hogy