Elképesztő műszaki állapotú autót örökített meg egy másik autós fedélzeti kamerája pénteken Budapesten, a Róbert Károly körúton. A hatalmas füstöt okádó Fiatnak gyakorlatilag egyetlen ép része nincs, a bal első kerék olyan szinten defektes volt, hogy már a felnin futott.

Nem tudni, hogy a sofőr mióta használta ilyen állapotban a fehér kombit – ahogy azt sem, hogy továbbra is az utakon van-e még –, mindenesetre, ha abból indulunk ki, hogy gyakorlatilag irányíthatatlan volt az autó, még rövidebb távon is balesetveszélyes közlekedni vele.

Ennek ellenére nem ez az első ilyen eset a fővárosban: korábban a Vezess is beszámolt róla, hogy tavaly egy Volkswagen kisbusz sofőrje szintén úgy gondolta, jó ötlet gumik nélkül, felnin autózva átkelni Budapesten, aminek jogi következményei is lettek. A jelenség viszont nem számít hungarikumnak, külföldön is jó néhány esetről készült már felvétel.