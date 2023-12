Megrázó élményről számolt be egy Porsche 718 Boxster tulajdonosa, miután vasárnap a marylandi Bethesdában (USA) autótolvajok támadtak rá. Noha fegyverekkel fenyegetőzve követelték a slusszkulcsokat, a bűnözők nem tudták elkötni a sportkocsit, mivel a sebességfokozatok és a kuplungpedál nem várt akadályokat gördítettek az útjukba.

Fedélzeti kamerás felvétel is készült arról, ahogyan a banda három tagja is megtámadta a Porschéjéhez közelítő tulajdonost – derült ki a FOX 5 beszámolójából. Néhány másodperccel később az egyikük be pattant a kétajtós sportautó volánja mögé, de pár pillanat elteltével ki is szállt, ugyanis nem sikerült beindítania a technikát. Ezt követően egy másik delikvens próbálkozott, de annak ellenére nem járt sikerrel, hogy többször is próbálkozott, majd az egész bagázs elmenekült.

A rendőrök azon dolgoznak, hogy a gyanúsították nyomára bukkanjanak. Megleckéztetésük vélhetően nem arról fog szólni, hogyan sajátítsák el a manuális váltó különböző fortélyait. Úgy tudják ráadásul, hogy az autó, amivel a balul sikerült lopási kísérlet helyszínére érkeztek, szintén lopott – továbbá a gyanú szerint követhették az autó tulajdonosát, mielőtt megtámadták.

Mint azt az eset kapcsán a Carscoops megjegyezte, ezt a taktikát egyre gyakrabban alkalmazzák az alvilág szereplői, legalábbis a tengerentúlon. Néhány hónapja egészen a felhajtójáig követhettek egy BMW-st, mielőtt a tolvajok megléptek az autójával, míg egy Aston Martin-tulajdonost a saját garázsában rángattak ki az autójából – ez utóbbi ügyről a Vezess is beszámolt:

Ami a Porschét illeti, aminek legújabb, 2016-ban bemutatott generációjához volt már szerencséje a Vezessnek is, nemcsak hatfokozatú kéziváltóval, hanem 2,0, illetve 2,5 literes négyhengeres turbó-boxermotorral is felvértezték, ami 300-350 lóerőt ad le, 380-420 Nm körüli forgatónyomaték kíséretében. Motorváltozattól függően 0-ról 100-ra 4,2-5,1 másodperc alatt gyorsul, a végsebessége pedig 275-285 km/óra.