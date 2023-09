Két bűnöző berontott egy garázsba Connecticutban (USA), onnantól fogva pedig minden úgy folytatódott, mint egy megrendezett amerikai akciófilmben: szeptember 17-én, a vasárnap délutáni órákban a maszkos alakok előbb kirángatták az Aston Martin DBS-ből annak tulajdonosát, és elkötötték a sportkabriót.

A területileg illetékes hatóságok azt közölték az ügy kapcsán, hogy akadozik a rendelkezésükre álló, illetve a Facebook-oldalukon meg is osztott felvétel, melyen nagyjából egy perc látható a dulakodásból. Ennek ellenére sikeresen elkötötték az Aston Martint – ami feltételezések szerint egy DBS Volante (a típusról részleteket egy korábbi írásunkban osztottunk meg) –, sőt, mellette egy 2021-es évjáratú, kék színű BMW 530i-vel is távoztak az elkövetők.

Könnyebb sérülésekről számolt be az Aston Martin tulajdonosa, aki azonban megtagadta az orvosi ellátást. Napokkal később viszont megtalálták az autót, de négy másik nagyobb értékű luxusautó nyomára is bukkantak: többek között két BMW és egy Porsche Macan GTS is előkerült Rhode Island államából.

A szálak egy 16 éves tinédzserhez vezettek, akit végül amiatt is elfogtak, mert feltételezhetőleg azt a BMW-t is lopta, amivel ahhoz a garázshoz érkezett, ahonnan eltulajdonította az Aston Martin. Fojtogatás, autólopás, betörés és harmadfokú testi sértés miatt kell felelnie, de később a luxusautókat rejtő ház tulajdonosát, egy 39 éves férfit is letartóztattak, ellene viszont egyelőre nem emeltek vádat.

Az eset kapcsán a rendőrség arra figyelmezteti a lakosságot, mindenki legyen roppant körültekintő, ugyanis jelen esetben az sem zárható ki, hogy a károsultat a tolvajok egészen az otthonáig követték, hogy lecsaphassanak rá.