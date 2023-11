Óriási kasszasikernek bizonyult annak idején a harmadik James Bond-film, a Goldfinger: miután rekordgyorsasággal hozta vissza a gyártási költségeket és Oscar-díjjal is jutalmazták, a 007-es ügynökről készült akciófilmsorozat valaha volt egyik legjobb részeként tartják számon.

Az 1964-ben bemutatott, Ian Fleming könyve alapján és Sean Connery főszereplésével készült epizód lassan hat évtized távlatában is hatalmas népszerűségnek örvend. Olyannyira, hogy a brit rajongók megvásárolhatják az autójukhoz a filmben szereplő „AU 1” rendszámot, a Primo Registrations azonban megkéri az árát: a 300 ezer fontos összeg forintosítva közel 131 milliónak felel meg.

A szóban forgó, mindössze három karakterből álló azonosító a filmben Auric Goldfinger – akit Gert Fröbe alakított – Rolls-Royce Phantom III-asán használták. A Primo Registrations ügyvezető igazgatója szerint az „AU 1” az ikonikus rendszámok közül is kiemelkedik, a cselekmény szerint ugyanis a hírhedt autóval Goldfinger és az Oddjob aranyat csempészett ki az országból. Az „AU” mindemellett az arany kémiai vegyjelére tesz utalást.

Közel 60 évig az utolsó V12-es Rolls-Royce Annak ellenére, hogy a James Bond-film 1964-ben jelent meg a mozikban, a Phantom III a Rolls-Royce utolsó olyan típusa volt, amit még a második világháború kitörése előtt mutattak be. A Phantom III-ból 1936 és 1939 között összesen 727 példány készült. Fontos azonban megjegyezni, hogy 1939-ben csak a karosszériák gyártását fejezték be, a Rolls-Royce-ok összeszerelése még a következő két évben is tartott – az utolsó darab 1941-ben gördült le a gyártósorról, ám azt csak 1947-ben kaphatta meg a tulajdonosa. 7,3 literes, V12-es – és négyfokozatú kézi váltóval szerelt – hajtáslánca 180 lóerős teljesítményre volt képes, azonban az autó tömege meghaladta a 2,6 tonnát, így mindez 140-150 km/óra körüli csúcssebességre volt elegendő, míg 0-ról 96-ra (60 mérföld/órára) majd’ 17 másodperc alatt gyorsult. Habár mai szemmel nézve végképp nem hangzik csalogatóan a 100 kilométerre vetített 28 literes üzemanyag-fogyasztás, a Rolls-Royce történetében mégis kiemelkedő jelentőséggel bírt ez az erőforrás: egészen a Silver Seraph 1998-as megjelenéséig ez volt a brit márka utolsó V12-es motorja.

Mint azt a Carscoops megjegyzi, a rövid rendszámok hatalmas összegekért cserélnek gazdát az Egyesült Királyságban. Előfordul, hogy – a mostani esethez hasonlóan – a két betűből, egy számból álló kombinációkat több százezer fontért kínálják. A Primo Registrations szerint a vevők számára egyfajta befektetési lehetőséget is jelenthet, ha nagyon keresett, klasszikus autók rendszámait vásárolják meg, hogy haszonnal adhassanak túl rajta.

Hasonló helyzet Magyarországon akkor alakult ki, amikor 2022 júliusában új rendszámformátumot vezettek be, ami a különleges rendszámok kiadásában is új távlatokat nyitott meg. Az első hetekben több olyan esetet is kiszúrt a Vezess, melyeknél vonzó betű- és számkombinációkat érezhető árréssel próbáltak meg eladni. Habár sok kritika érte az egyéni rendszámok 112 450, valamint az egyediek 435 ezer forintos árát, annak többszörösét kérték el az interneten: